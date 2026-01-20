Evropska košarka se vrača v Halo Tivoli

Pred košarkarji Cedevite Olimpije je danes ob 18.30 tekma 15. kroga rednega dela evropskega pokala proti romunskemu Cluju. Tekma bo zaradi evropskega prvenstva v futsalu namesto v Stožicah odigrana v Hali Tivoli, tako da se evropski pokal po desetih letih vrača v Tivoli.

Košarkarji Cedevite Olimpije se bodo vrnili v hram slovenske košarke, kjer trenirajo od nedelje. V Hali Tivoli jih namreč čaka pomemben obračun 15. kroga rednega dela EuroCupa proti romunskemu Cluju. Ta na lestvici skupine A v Evropskem pokalu zmajem diha za ovratnik, saj je Cedevita Olimpija trenutno pri devetih zmagah, s tem poravnana s turškim Bahčešehirjem, skupino ekip, ki imajo trenutno osem zmag, pa skupaj s Clujem sestavljata še Umana Reyer in BAXI Manresa. Na vrhu lestvice je z 12 zmagami Hapoel iz Jeruzalema, ki si je že zagotovil mesto v končnici tekmovanja.

Cluj je druga najboljša napadalna ekipa, ki v povprečju v tekmovanju dosega kar 95,9 točke na tekmo in s tem izkupičkom na lestvici zaostaja le za vodilnim moštvom skupine A, Hapoelom iz Jeruzalema. "Izredno pomembna tekma v boju za visok položaj na lestvici v EuroCupu. Nasproti nam stoji neugodna ekipa Cluja, ki je izredno kakovostna in ima ogromno napadalnega potenciala. Russell je pravi vodja ekipe, v zadnjem obdobju je njihov najboljši igralec Creek, obenem so na svoj seznam dodali nekaj visokih igralcev. Glede igre v obrambi bo to za nas izredno težka tekma. Moramo biti pripravljeni na vse izzive na parketu. Za pripravo smo imeli dan, dva. Nedeljo smo namenili predvsem regeneraciji, ponedeljek pa pripravi na tekmo in analizi tekmecev. Želimo si podpore s tribun, želimo si videti poln Tivoli. Pomoč s tribun bo več kot potrebna," je pred srečanjem navijače pozval strateg Cedevite Olimpije Zvezdan Mitrović.

"Glede igre v obrambi bo to za nas izredno težka tekma," poudarja Mitrović. Foto: Aleš Fevžer

Na prvem medsebojnem obračunu sezone v EuroCupu so bili Ljubljančani v Romuniji na začetku lanskega novembra boljši z rezultatom 93:87.

Kot so še sporočili iz ljubljanskega kluba, žal tudi tokrat v zmajevi družini ni šlo brez zdravstvenih težav, po prejetem udarcu na sobotni tekmi z Budućnostjo je ekipna treninga v nedeljo in ponedeljek namreč izpustil DJ Stewart.

EuroCup, 15. krog:

Torek, 20. januar:

Sreda, 21. januar:

Lestvici: