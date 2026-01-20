Sandro Jovanović iz Kopra v Ajdovščino

Slovenski nogometni prvoligaš Primorje si je do konca sezone od Kopra izposodil Sandra Jovanovića, sta oba kluba potrdila na družbenih omrežjih.

Triindvajsetletni Velenjčan Sandro Jovanović je nogometno pot začel v domačem Rudarju, se nato preselil k Aluminiju, pred prihodom v Ajdovščino pa je branil barve obalnega prvoligaša.

Koprčani so sicer v zimskem prestopnem roku pripeljali dve okrepitvi, po madagaskarskem bočnem branilcu Scottyju Sadzouteju bo koprski dres po novem nosil tudi Brown Irabor.

Koprsko zasedbo pa so zapustili Ivan Borna Jelić Balta, Damjan Bohar, Milan Šikanjić, Bogdan Vaštšuk, Muhamed Šahinović in Tomi Jurić.

Ajdovci so na drugi strani pozimi ob Jovanoviću pripeljali še Mackyja Bagnacka, odšli pa so Edvin Suljanović, Para, Dušan Ignjatović, Alexander Stožinič, Miha Dobnikar in Denis Pintol.

Koper je po jesenskem delu Prve lige Telemach na tretjem mestu, Primorje pa na osmem.