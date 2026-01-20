Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Torek,
20. 1. 2026,
12.23

Nogometna tržnica, 20. januar

Sandro Jovanović iz Kopra v Ajdovščino

Sandro Jovanović | Sandro Jovanović zapušča Koper. Sezono bo nadaljeval v dresu ajdovskega kluba. | Foto Jure Banfi

Sandro Jovanović zapušča Koper. Sezono bo nadaljeval v dresu ajdovskega kluba.

Foto: Jure Banfi

Slovenski nogometni prvoligaš Primorje si je do konca sezone od Kopra izposodil Sandra Jovanovića, sta oba kluba potrdila na družbenih omrežjih.

Mihael Žaper
Sportal Hajduk zanj odštel milijon evrov, zdaj je v Radomljah

Triindvajsetletni Velenjčan Sandro Jovanović je nogometno pot začel v domačem Rudarju, se nato preselil k Aluminiju, pred prihodom v Ajdovščino pa je branil barve obalnega prvoligaša.

Koprčani so sicer v zimskem prestopnem roku pripeljali dve okrepitvi, po madagaskarskem bočnem branilcu Scottyju Sadzouteju bo koprski dres po novem nosil tudi Brown Irabor.

Koprsko zasedbo pa so zapustili Ivan Borna Jelić Balta, Damjan Bohar, Milan Šikanjić, Bogdan Vaštšuk, Muhamed Šahinović in Tomi Jurić.

Ajdovci so na drugi strani pozimi ob Jovanoviću pripeljali še Mackyja Bagnacka, odšli pa so Edvin Suljanović, Para, Dušan Ignjatović, Alexander Stožinič, Miha Dobnikar in Denis Pintol.

Koper je po jesenskem delu Prve lige Telemach na tretjem mestu, Primorje pa na osmem.

