"Zame ni to nič norega, saj so samo prsi," je povedala Oceane Dodin, francoska teniška igralka, ki si je med teniškim premorom povečala prsi in s tem poskrbela za veliko zanimanja javnosti. Pa je pričakovala, da bo toliko zanimanja?

Oceane Dodin je uspešna teniška igralka, ki je trenutno 477. igralka sveta, nekdaj pa je bila že uvrščena med najboljših 50 igralk sveta (46.). Osemindvajsetletnica se je decembra 2024 umaknila z igrišč, da bi rešila težave z notranjim ušesom, ki so jo mučile že zadnjih 10 let teniške kariere.

Vedela je, da bodo govorili o tem, a ne toliko

Dodin se je na igrišče vrnila konec septembra na manjšem turnirju ITF v Reimsu, daleč od središča pozornosti, kjer se je uvrstila v četrtfinale. Malo za tem se je znašla v središču pozornosti, ko je v enem izmed intervjujev razkrila, da si je v času premora tudi dala povečati prsi.

"Da in ne," je razkrila za Daily Mail Sport , ko so jo vprašali, ali je pričakovala, da bo njena poteza pritegnila toliko pozornosti. "Da zato, ker v tem športu ni tako običajno. Tega ni še nobena naredila, zato sem vedela, da bodo ljudje in novinarji govorili o tem. Ne pa zato, ker mislim, da zame ni to nič norega. Saj gre samo za prsi, torej nič posebnega. Rekla sem si, da bodo morda ljudje govorili o tem, ker je to nekaj novega in nenavadnega. Vseeno pa si nisem mislila, da bodo toliko govorili o tem."

Francozinja je v intervjuju za RMC poudarila, da ni šla v nobene ekstreme, saj se njen kirurg dobro spozna na šport in da je večje prsi ne bodo ovirale pri treniranju in povratku med najboljše teniške igralke. Spominja se, da jo je nekdo vprašal, ali sploh lahko igra.

"Seveda lahko," mu je odgovorila. "Seveda so velike, vendar ni tako, da ne morem igrati, kajne? So teniške igralke, ki imajo večje prsi kot jaz in še vedno igrajo. Samo moje prsi so umetne, to je to," je bila odkrita in poudarila, da so teniške igralke tudi samo ljudje in da se v svojem telesu bolje počuti.

"Mislim, da na splošno ljudje vedno mislijo, da so teniški igralci kot roboti, ampak imamo tudi mi zasebno življenje, prijatelje in druge stvari. Zato mislim, da je zame pomembno govoriti o vsem," je še povedala Dodin, ki je v tem letu odigrala vsega sedem dvobojev, njen izkupiček pa je tri zmage in štirje porazi.

Veliko pozornosti je bilo tudi pri zgodbi Simone Halep

To pa ni edina zgodba o prsih. Nekdanja teniška igralka in prva igralka sveta Simona Halep. Romunka se je v mladosti spopadala s težavo, ki ji je pri igranju tenisa vsako leto povzročala večje težave. Če se je želela kosati z najboljšimi, je morala nekaj spremeniti. Ko je bila stara 17 let, se je odločila za nujen korak in z operativnim posegom zmanjšala obseg prsi. Leta 2018 je za Sports Illustrated dejala, da je bilo to največje žrtvovanje, da bi lahko postala prva igralka sveta. "To sem storila zaradi tenisa." Kot je še dejala, se je po tem posegu na igrišču bolje gibala in bila hitrejša.

