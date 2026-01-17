Živalski vrt Ljubljana že dolgo čaka na večjo prenovo, saj je od zadnje celovite prenove minilo skoraj 40 let. Večina stavb in ograd je dotrajana in jih ni mogoče prenoviti, zato jih je treba zamenjati. Tako že letos načrtujejo postavitev velike, sodobne ograde za volkove. Prenova vrta naj bi trajala deset let in stala najmanj 40 milijonov evrov.

Kot so za STA navedli v vrtu, sodoben način obnove živalskih vrtov ni več cikličen, v valovih, temveč zvezen in nenehen. "V našem primeru pa bo zaradi 40-letnega zaostanka treba najprej izvesti celovito posodobitev, kar zahteva načrtovanje na celotnem območju in na vseh ravneh sočasno, zaradi česar je ta proces načrtovalsko, finančno in časovno zahteven ter kompleksen," so pojasnili.

Napovedi o končanju prenove so zato zelo nehvaležne, saj je pridobivanje vseh soglasij in dovoljenj ter priprava dokumentacije in izvedbenih postopkov nepredvidljivo." Prenova bo verjetno trajala deset let in zahtevala najmanj 40 milijonov evrov," so zapisali v živalskem vrtu.

Že letos gradnja nove ograde za volkove

V tekočem letu načrtujejo začetek gradnje prvega projekta v sklopu novega razvojnega načrta, in sicer velike ograde za volkove. Ta bo v neposeljenem zgornjem severozahodnem delu živalskega vrta, ki bo izredno dobro prikazal naravno življenjsko okolje volkov. Gradnja bo trajala najmanj do konca leta. Ker pa je treba upoštevati tudi vegetacijo, vreme, razmočenost strmega terena in čim manjšo okrnitev gozda, bo otvoritev po navedbah vrta verjetno šele leta 2027.

V tem letu načrtujejo tudi izvedbo javnega natečaja, s katerim želijo vhodni kompleks v živalski vrt povezati z okolico. V prihodnje bodo osredotočeni na načrtovanje novih objektov, namenjenih veterinarski kliniki, kuhinji za živali, oskrbniški službi, medvednjakom in prostorom za šimpanze. Po preselitvi teh dejavnosti iz sedanje upravne stavbe bo mogoče začeti tudi njeno prenovo.

Živalski vrt je sicer v preteklosti doživel nekaj večjih investicijskih prenov in širitev, ki so potekale v valovih, kar je bilo tudi sicer značilno za večino živalskih vrtov v preteklosti.

Večje ograde in moderen pristop k ogledu živali

V zadnjem obdobju so izvedli tudi manjše izboljšave, med njimi prenovo bazena za morske leve ter objektov za leve, tigre, bobre in opice sajmirije, zgradili so tudi novo gnojišče ter skladišča za krmo. V letu 2019 so prenovili ljubljansko zavetišče za zapuščene živali, kar je stalo 7,5 milijona evrov.

Osnova noveliranega razvojnega načrta iz leta 2024 je združevanje živali po regijah, kot je urejeno že zdaj, to pa bodo nadgradili s temo gozdov sveta in njihovega živalstva, so navedli v živalskem vrtu.

Po prenovi bodo živalske ograde večje, z modernim pristopom k ogledu živali. Na novo bodo urejene obhodne poti, razgledišča, sanitarije in prostor za počitek obiskovalcev.

"Prenova bo vsekakor načrtovana tako, da bo varna in čim manj moteča tako za obiskovalce kot za živali. Glede na to, da bomo z novimi vsebinami in ogradami zapolnili tudi predele živalskega vrta, ki do zdaj niso bili poseljeni, postopnega izpada nekaterih vsebin obiskovalci ne bodo občutili," so poudarili. Prepričani so, da se prav vsi veselijo prenove ter jih bodo podprli s svojim razumevanjem in potrpežljivostjo.