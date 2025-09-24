Pred začetkom nove sezone v ligi NBA čez lužo ne manjka vprašanj o tem, kako visoko bi lahko posegli košarkarji Dallas Mavericks. Pri oceni, kakšen je realen domet nekdanjih Dončićevih soigralcev, je največja neznanka Kyrie Irving, saj ga bodo navijači zaradi poškodbe kolena še kar nekaj časa pogrešali na parketu. Kakšno je sploh zdravstveno stanje 33-letnega Američana?

Izkušeni zvezdnik lige NBA Kyrie Irving okreva po hudi poškodbi kolena. Ta mu je pokvarila načrte pred pol leta in ga prisilila v daljše okrevanje, Dallas pa pahnila v nezavidljiv položaj, po katerem je ostal celo brez nastopa v končnici.

Kyrie Irving je v prejšnji sezoni za Dallas odigral 50 tekem. Povprečno je na dvoboj prispeval 24,7 točke, 4,8 skoka, 4,6 asistence, 1,3 ukradene žoge in 0,5 blokade. Met iz igre je imel 47,3-odstoten, za tri točke 40,1-odstoten, s črte prostih metov pa kar 91,6-odstoten. Foto: Reuters

Klub, ki je še pred dobrim letom na krilih Luke Dončića in Irvinga navduševal in nastopil v velikem finalu lige NBA, si je tako letos privoščil daljši poletni počitek. Tega so Mavsi po turbulentnem dogajanju, ki so ga povzročile kontroverzne poteze generalnega direktorja Nica Harrisona, s katerimi si je nakopal močan srd navijačev, še kako potrebovali.

Dallas dobil Flagga

Navijače je z naskokom najbolj zabolel nenaden odhod Luke Dončića. Pozneje so prejeli izjemno darilo, saj jim je NBA-loterija, čeprav je imel Dallas skoraj simbolično nizke možnosti za uspeh, dodelila glavno nagrado. Dallasu se je ob vseh teorijah zarote, ki so se hitro pojavile na družbenih omrežjih, pridružil supertalentirani najstnik Cooper Flagg, v taboru Mavericksov pa je znova zapihal svež veter optimizma.

Zadovoljstvo Nica Harrisona in Jasona Kidda po prihodu Coopra Flagga Foto: Guliverimage

Ta pa je po novem še močnejši, saj prihajajo spodbudne novice glede Kyrieja Irvinga. V tem koledarskem letu ga zagotovo ne bomo več videli na parketu, bi pa, če sklepamo po zadnjih informacijah, s katerimi razpolaga DallasHoopsJournal, soigralcem lahko pomagal še pred koncem sezone 2025/26. Okrevanje nekdanjega "Dončićevega brata" naj bi namreč potekalo hitreje od prvotnih pričakovanj zdravnikov.

Irving je po koncu prejšnje sezone napovedal, da se bo vrnil na parket šele takrat, ko bo presodil, da je stoodstotno zdrav in pripravljen. Nikakor noče prehitevati dogodkov, saj se zaveda, da bi bil pri njegovi starosti (33 let) lahko usoden že vsak napačen korak ali pa vsako preveliko tveganje. Če bi se vrnil prehitro, si s tem ne bi naredil usluge, saj bi se še toliko težje približal ravni predstav iz prejšnjih sezon.

Harrison prepričan, da bi lahko mešali štrene najboljšim

Nico Harrison verjame, da bi se Dallas lahko vmešal v boj za naslov prvaka. Foto: Guliverimage Novica, da bi se soigralcem lahko pridružil že v rednem delu sezone, krepi optimizem vodstva Dallasa, zlasti Nica Harrisona, ki od sezone 2025/26 pričakuje veliko. Prepričan je, da se je odločil pravilno, ko se je znebil Dončića in dodobra prevetril igralski kader. Od tega ne odstopa. Zgradil je zasedbo, polno znanih imen, med katerimi izstopajo Anthony Davis, Klay Thompson in Kyrie Irving. Na drugi strani je komaj 18-letni čudežni ameriški deček Cooper Flagg, vmes pa zelo dolga in široka klop, ki bi trenerju Jasonu Kiddu lahko prišla še kako prav.

Harrison je prepričan, da bi lahko takšna zasedba, še zlasti takrat, ko se bo vrnil Irving, mešala štrene tudi najboljšim in se podala v boj za naslov prvaka. "Če bi se Irving lahko hitro vrnil na parket, bi Dallas lahko na zahodu postal največja grožnja prvaku Oklahoma City Thunder," razmišljajo pri Newsweeku.

Thompson: V njegovi igri ni slabosti

Klay Thompson zelo spoštuje Kyrieja Irvinga. Foto: Reuters V obdobju, ko Dallas še ne bo mogel računati na Irvinga, ta je sicer julija z Mavericksi sklenil triletno pogodbo, ga bo v začetni peterki nadomeščal D'Angelo Russell. V desetletni karieri v ligi NBA si je nabral veliko izkušenj, v povprečju je na tekmo dosegal 17,3 točke. Začetno peterko Dallasa bi tako lahko na začetku sezone 2025/26 sestavljali Russell, Thompson, Flagg, Davis in Gafford.

Vrnitev Irvinga nestrpno čaka njegov soigralec Klay Thompson, s katerim sta se pred leti borila za NBA-naslove v finalih med Golden Statom in Clevelandom. "Je igralec, ki mi je v karieri povzročal največ težav, ko sem ga pokrival. Lahko ga povzdignemo na raven LeBrona Jamesa, Kevina Duranta in Kobeja Bryanta. V njegovi igri ni slabosti," je 35-letni ostrostrelec iz Kalifornije poln hvale na račun trenutno poškodovanega stanovskega kolega, ki bi se lahko, vsaj glede na zadnje informacije, na parket vrnil hitreje od pričakovanj.

Prvič, odkar se je iz Evrope preselil v ZDA, Luka Dončić v novo sezono lige NBA ne bo vstopil v dresu Dallasa. Foto: Reuters

S tem pa raste optimizem med ljubitelji košarke v tem teksaškem velemestu, ki je v preteklosti zlezel pod kožo Dončiću in ga je močno vzljubil. Sezona 2025/26 bo zato še toliko bolj nenavadna, saj bo prva po daljšem času, v kateri Slovenca med Mavericksi ne bo od samega začetka. Takrat pa na parketu zagotovo še ne bo niti Irvinga.