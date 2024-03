Grozljivka na potovanju po Indiji: "Posililo me je sedem moških"

Španska blogerja Vincente in Fernanda, ki sta bila na potovanju po Indiji, sta na družbenih omrežjih objavila, da ju je skupina moških napadla in oropala, Fernando pa so skupinsko posilili, piše BBC. To je sprožilo ogorčenje mednarodne skupnosti. Policija je že prijela štiri osumljence, ostale pa še iščejo.

The very Shameful and shocking incident was shared by a woman on Instagram; the happy couple had a nightmare as the woman was gang-raped in India’s state of Jharkhand. The social media user named ‘Fernanda’ shared the full pic.twitter.com/kTS738hJLB — Sumit (@SumitHansd) March 2, 2024

Blogerja Vicente in Fernanda sta prvega marca na svojem blogu objavila videoposnetek, na katerem je mogoče videti, da sta močno pretresena, njuna obraza pa sta polna modric in oteklin. Španskim medijem sta kasneje povedala, da sta bila v okrožju Dumka v indijski zvezni državi Jharkhand, ki je sicer priljubljena turistična destinacija, napadena.

Moški so vdrli v šotor in ju napadli

V Dumki sta se, kot sta pojasnila, ustavila, da bi si odpočila. Šotor sta postavila v bližini tržnice Hansdiha in šla spat. Kmalu po tem, ko sta zaspala, je v šotor vdrlo sedem mlajših moških in ju napadlo. "Sedem moških me je posililo. Pretepli so naju in oropali. Grozili so nama tudi, da naju bodo ubili," je v videu v španščini povedala Fernanda.

"Postavili so mi nož na vrat in rekli, da me bodo ubili," pravi Vincente v enem od videoposnetkov. "Fernanda je bila posiljena. Sedem jih je bilo. Sedem ljudi," je dodal. Indijska policija je novinarjem povedala, da so španski par odpeljali na zdravljenje v lokalno bolnišnico. "Par je govoril mešanico španščine in angleščine, zato ju patrulja sprva ni razumela. Bila pa sta vidno poškodovana, zato so ju odpeljali na zdravljenje," so sporočili s policije.

Indijska policija posilstva ne omenja

Policisti so kasneje dodali, da so aretirali štiri moške, tri pa še iščejo. Njihova identiteta še ni znana, je pa znano, da jih iščejo, ker sta pretepla Fernando. Posilstva policija sploh ne omenja.

BBC je kontaktiral tudi z brazilskim veleposlaništvom v Indiji, saj je Fernanda tudi brazilska državljanka. Dejali so, da sta bila Fernanda in Vincente žrtvi resnega napada. Na veleposlaništvu so za BBC povedali, da so z 28-letno Fernando stopili v stik prek lokalnih uradnikov in španskega veleposlaništva, saj je par za vstop v Indijo uporabil španski potni list.

"Združiti se moramo v naši zavezanosti odpravi nasilja nad ženskami povsod po svetu," pa je v nedeljo na omrežju X sporočilo špansko veleposlaništvo v New Delhiju.

Mednarodna skupnost je ogorčena

Skupinsko posilstvo je povzročilo ogorčenje tako v Indiji kot v tujini. Spolno nasilje in posilstva so v državi postala pomembna tema zlasti po skupinskem posilstvu in umoru mlade ženske na avtobusu v New Delhiju leta 2012, ko so izbruhnili obsežni protesti in prinesli nekaj sprememb v zakonodaji na tem področju.

Toda številni aktivisti v Indiji kljub temu pravijo, da bo za reševanje odprtih vprašanj na področju spolnega nasilja še vedno potrebnega ogromno dela, poroča BBC.

Po podatkih nacionalnega urada za evidenco kaznivih dejanj je bilo leta 2022 v Indiji v povprečju prijavljenih skoraj 90 posilstev na dan. Oblasti ocenjujejo, da obstaja še veliko več neprijavljenih primerov, k čemur pripomoreta zlasti prevladujoča stigmatizacija žrtev in nezaupanje v policijske preiskave.