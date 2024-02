Razkrite podrobnosti srhljivega zločina pri pravljičnem gradu

Trije popotniki iz ZDA so se junija lani po naključju srečali na Marijinem mostu (izvirno Marienbrücke). 31-letnik, čigar ime je Troy B., je ogovoril Američanki, ki sta bili takrat stari 21 in 22 let. Zlagal se je, da jima bo pokazal še lepši razgled, piše nemški medij Bild. Nič hudega sluteč sta mu sledili.

Ko ju je pripeljal na domnevno razgledno točko, je napadel 21-letnico. Dekletu je na pomoč priskočila njena 22-letna prijateljica, ki pa jo je Troy B. porinil po strmini navzdol. Na srečo je hud padec preživela. Potem ko je 22-letnico vrgel v globino, je nadaljeval posilstvo, ki ga je celo snemal.

Dekletu je med posilstvom okoli vratu zavezal svoj usnjeni pas, po posilstvu pa jo je prav tako kot njeno prijateljico vrgel po strmini navzdol. 21-letnica ni imela toliko sreče kot njena prijateljica in je podlegla poškodbam. Troya B. so po napadu in posilstvu hitro prijeli. Na njegovem mobilnem telefonu in računalniku so našli tudi otroško pornografijo.

Napadalec je priznal krivdo

Američanu sodijo na deželnem sodišču Kempten na Bavarskem. Kot piše Allgäuer Zeitung, so njegovi odvetniki na sojenju prebrali izjavo, v kateri je priznal krivdo, a zanika, da bi zločin načrtoval. Posilstvo se je po njegovih trditvah zgodilo spontano.

V izjavi med drugim piše, da se je zavedal, da bi nezavestna ženska lahko umrla, a ji vseeno ni pomagal. Zavedal se je tudi, da poškodovanka potrebuje pomoč. 31-letnik priznava tudi posedovanje otroške pornografije. V izjavi piše, da kaznivo dejanje močno bremeni njegovo vest in da bi se rad opravičil družinam žrtev, če je to mogoče.