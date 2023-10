Umor pri pravljičnem gradu: spolno napadel turistki in ju vrgel v prepad

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Štiri mesece po nasilnem zločinu nad dvema ameriškima turistkama v bližini znanega bavarskega gradu Neuschwanstein so vložili obtožnico proti 31-letnemu Američanu, poročajo nemški mediji. Zločin se je zgodil pri mostu, ki je priljubljena razgledna točka s pogledom na grad.

V napadu pri mostu kraljice Marije (izvirno Marienbrücke) v bavarskem Schwangauu je bila ubita 21-letna ženska, njena leto starejša prijateljica pa je bila hudo ranjena. Moški naj bi posilil mlajšo žensko in obe žrtvi porinil po strmem bregu navzdol.

Trije popotniki iz ZDA naj bi se junija letos srečali po naključju na poti do gradu Neuschwanstein. "Obstaja sum, da je obtoženi obe ženski nato namenoma usmeril s planinske poti na nekaj metrov oddaljeno razgledno točko," so sporočili tožilci iz Kemptna na Bavarskem.

Moški naj bi nato napadel ženski. Mlajšo je vrgel po tleh in jo hotel sleči. Na pomoč ji je priskočila 22-letna prijateljica. Moški je nato obe ženski porinil po bregu navzdol. Mlajša ženska je zaradi poškodb umrla, starejša pa je preživela.

Zločin se je zgodil pri mostu, ki je priljubljena točka z razgledom na pravljični grad Neuschwanstein. Foto: Guliverimage

Enaintridesetletni Američan je obtožen posilstva s smrtno posledico, hudih telesnih poškodb in posedovanja otroške pornografije – te pornografske posnetke so našli na njegovem mobilnem telefonu in računalniku.

Deželno sodišče v Kemptenu mora zdaj preučiti obtožbe in se odločiti, ali bo sojenje javno. Datum sojenja še ni znan.

Grad Neuschwanstein blizu meje z Avstrijo je ena najbolj znanih turističnih znamenitosti Nemčije. Stavba, ki jo pogosto imenujejo "pravljični grad", je bila zgrajena v 19. stoletju kot idealizirana ideja viteškega gradu za bavarskega kralja Ludvika II. (1864–1886).