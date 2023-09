Piotr, 54, and Paulina Gierasik, 20, were in an allegedly incestous relationship

Gerasik je osumljen umora treh novorojenčkov, incesta z eno hčerko in posilstva druge ter po zadnjih informacijah še odgovornosti za smrt svoje žene, ki je umrla, ko je bila stara 38 let. "Kričal je nanjo, čeprav je imela polne roke dela, ko je skrbela za 12 otrok," so povedali sosedje.

Pravijo še, da je 54-letni Gerasik ženo Hanno zlorabljal. "Pretepal jo je in mislimo, da je odgovoren za njeno smrt. Nikoli ni bila bolna, potem pa je nenadoma shujšala, izpadli so ji lasje in odpeljali so jo v bolnišnico. Njene smrti nikoli niso pojasnili. Prepričani smo, da je bila kaplja čez rob, ko je izvedela, da je imel mož spolne odnose s hčerko."

Smrt njegove žene je le še okrepila zlorabe v hiši v vasi Czerniki na severu Poljske, še menijo sosedje.

Hči zanikala, da se je karkoli zgodilo

Domačini so že pred osmimi leti posumili, da ima Piotr spolne odnose s starejšo hčerko in ga prijavili policiji. Uvedli so preiskavo, a je deklica vse zanikala.

Resnica se je razkrila, ko so pretekli petek v kleti hiše našli posmrtne ostanke dveh novorojenčkov, v soboto pa še tretjega. Domačini se bojijo, da bi lahko bilo mrtvih otrok še več. Eden od domačinov je povedal, da je bila Pietrova druga hči, ki jo je posiljeval, noseča z dvojčki, po porodu pa nihče ni vedel, kaj se je zgodilo z otrokoma.

Piotra ​​​​in njegovo dvajsetletno hči Paulino, ki naj bi bila z njim v razmerju, bremeni več obtožb umora in incesta, za katere je zagrožena dosmrtna zaporna kazen.