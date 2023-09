Smrt v Mariboru: obtoženec ne priznava, da je zadavil dekle

Prvi poskus predobravnavnega naroka je sodnica Ksenija Hrastnik skušala izpeljati sredi avgusta med sodnimi počitnicami, a sta se takrat sodnica in tožilstvo strinjala s predlogom obdolženčevega zagovornika Simona Dolinška, da izvedenec psihiatrične stroke naprej ugotovi obtoženčevo prištevnost in procesno sposobnost.

Pregled in pogovor z obdolženim, ki je v priporu, je opravil psihiater Mladen Vrabič, ki pa po besedah sodnice ni zaznal nobenih duševnih motenj, ki bi kakorkoli vplivale na ravnanje Terentića.

Tožilka je zato predstavila obtožnico, po kateri je obdolženi v noči na 26. maj v garsonjeri večstanovanjskega objekta na Partizanski cesti v bližini mariborske avtobusne postaje življenje vzel 27-letni državljanki Srbije. Po predhodnem fizičnem nasilju naj bi jo davil tako dolgo, dokler ni prenehala dihati in je umrla.

Kaj je privedlo do nasilnega dogodka, še ni znano, morda bo po novembrskem prvem naroku, če se bo obdolženi želel zagovarjati. Policijska preiskava je pokazala, da naj bi se partnerja najprej hudo sprla, nato pa naj bi moški žensko močno udaril in zadavil. O sporu in pretepu se je v telefonskem pogovoru še isti večer zaupal svoji materi, a ji je naslednje jutro zagotovil, da je vse v redu.



Pozneje je sam zaradi poškodbe roke in goleni odšel po zdravniško pomoč, kjer je zatrdil, da se je med sporom s partnerko udaril ob rob postelje, in se nato vrnil v stanovanje. Mami žrtve je naslednji dan v telefonskem pogovoru zatrdil, da njena hčerka spi in da je poškodovana, ker sta se stepla. Mati je poklicala drugo hčerko, ki je s prijateljem odšla na kraj dogodka in dekle našla mrtvo.

Obdolženi je na vprašanje sodnice, ali priznava očitano dejanje, odgovoril, da ne ter da v celoti zanika očitke iz obtožnice, zato se bo zadeva nadaljevala z glavno obravnavo, ki se bo začela 20. novembra, nanjo pa bodo med drugim povabili več prič.

Ob tistih, ki jih je predlagalo tožilstvo, je odvetnik Dolinšek danes predlagal še zaslišanje očeta obdolženega, ki sicer živi v Srbiji in bi lahko povedal kaj več o sinovih psihičnih težavah, zaradi katerih ga je naročil na zdravniški pregled v Kraljevu, a je sin zavrnil pomoč in je pobegnil nazaj v Slovenijo.

Obramba je namreč prepričana, da izvedenec Vrabič ni imel na voljo dovolj relevantnih dejstev glede Terentićeve osebnosti in preteklosti za pravo oceno obdolženčevega duševnega stanja, kar je po njegovem v mnenju navedel tudi izvedenec sam.

Zagovornik je predlagal še vpogled v zdravstveni karton žrtve iz psihiatrije, saj da je ta bila dominantna oseba, velikokrat vzkipljiva, zato naj bi njene lastnosti pomembno vplivale na ravnanje obdolženega.

Ob tem je predlagal še zaslišanje ženske, s katero so skupaj živeli, ter vpogled v sodbo okrajnega sodišča, ki je Terentiča leta 2019 kaznovalo zaradi posesti konoplje, kar naj bi dokazovalo, da je imel ta nekaj težav z drogo. Ko bi proučili vse omenjene dokaze, pa bi sodišče po predlogu obrambe imenovalo novega izvedenca psihiatra.

Tožilka Slana z večjim delom dokaznih predlogov ni imela težav in je dejala, naj o njih odloči sodišče, je pa nasprotovala imenovanju novega izvedenca, saj je menila, da lahko na vsa morebitna dodatna vprašanja v dopolnjenem mnenju odgovori že imenovani psihiater Vrabič.