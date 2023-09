Višje sodišče v Celju potrdilo 30 let zapora za Gregorja Ducmana

Višje sodišče v Celju je v celoti potrdilo obsodilno sodbo zoper Gregorja Ducmana, ki mu je prvostopenjsko sodišče zaradi umora matere in poskusa umora očeta januarja izreklo 30 let zapora, poroča Dnevnik. Sodba je tako postala pravnomočna, Ducman pa se je zaradi prepovedanih drog zdaj znašel v še enem kazenskem postopku.

Zagovornici 38-letnega Ducmana Rositi Gabrilo tako ni uspelo prepričati višjih sodnikov k drugačni odločitvi. Ti so pritrdili senatu celjskega okrožnega sodišča pod vodstvom sodnice Alenke Jazbinšek Žgank, da mu je z izvedenim kazenskim postopkom uspelo dokazati pravilno odločitev, ki je bila glede na težo dejanja tudi pričakovana.

Do smrti je zabodel mamo in poškodoval očeta

Tragedija v noči na 14. marec 2021 se je v Zalogu pri Šempetru zgodila, ko je obsojeni, ki sicer ni živel s starši, prespal pri njiju ter v jutranjih urah do smrti zabodel mamo ter z nožem poškodoval očeta. Mati je na kraju dogodka zaradi poškodb umrla, očeta so z reševalnim vozilom odpeljali v bolnišnico.

Kot je ob razglasitvi sodbe med drugim dejala sodnica, je Ducman spečo mater 17-krat z nožem zabodel v najbolj vitalne dele telesa, očeta pa šestkrat. Senat je sledil oceni tožilke, da je mamo umoril na zahrbten in grozovit način, na enak način pa je poskusil umoriti tudi očeta. Po mnenju senata je Ducman zlorabil zaupanje staršev, ki sta mu v noči umora dovolila prespati pri njiju.

Ducman umora mame in poskusa umora očeta v zagovoru ni izrecno zanikal, zločin je opravičeval s tem, da se mu je že v otroštvu godila velika krivica, saj da so starši z njim grdo ravnali, in je v nekem trenutku imel, kot se je izrazil, "polno glavo vsega". Ob tem je opisoval glasove demonov, ki so mu prigovarjali, da če tega ne bo storil on, bodo to storili "oni".

Vzrok za družinsko tragedijo uživanje prepovedanih drog

Povedal je tudi, da je tri dni pred usodnim dogodkom vzel amfetamin v prahu, pozneje pa ne več, ker mu je zmanjkalo denarja. Prav težave z uživanjem prepovedanih drog so bile vzrok za družinsko tragedijo, saj je obsojeni postal od njih odvisen že v najstniških letih. Starši so mu kljub težavam poskušali stati od strani in ga spraviti na pravo pot, piše Dnevnik.

Med drugim je šel kar trikrat na zdravljenje v tujino, pri čemer so mu tudi finančno pomagali. Kadar se je vrnil v Slovenijo, da je podaljšal vizum, ni živel v družinski hiši, pač pa se je zadrževal pri brezdomcih in odvisnikih od prepovedanih drog, ki so bivali na različnih krajih. A dan pred tragedijo je Ducman poklical starše in jih vprašal, ali lahko pride domov, da se uredi, oni pa so mu, nič hudega sluteč, na široko odprli vrata, poroča časnik.

Ducman se je zdaj znašel v še enem kazenskem postopku, in sicer zaradi omogočanja uživanja prepovedanih drog drugim osebam. Ker krivde ni priznal, se bo sojenje za novo kaznivo dejanje začelo prihodnje leto.