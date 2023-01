Umor mame in poskus umora očeta: 37-letnik iz Zaloga v zapor za 30 let

Sodni senat celjskega okrožnega sodišča je danes Gregorja Ducmana, ki mu je tožilstvo očitalo umor matere na zahrbten in grozovit način ter poskus umora očeta marca 2021 v Zalogu pri Šempetru, obsodil na 30 let zapora enotne kazni. Zaradi begosumnosti so obsojenemu podaljšali pripor, sodba še ni pravnomočna.

Kot je dejala predsednica sodnega senata Alenka Jazbinšek Žgank, je Ducman spečo mater 17-krat z nožem zabodel v najbolj vitalne dele telesa, očeta pa šestkrat. Senat je sledil oceni tožilke, da je mamo umoril na zahrbten in grozovit način, na enak način pa je poskusil umoriti tudi očeta. Po mnenju senata je Ducman zlorabil zaupanje staršev, ki sta mu v noči umora dovolila prespati pri njiju.

Sodni senat je Ducmana, ki krivde ni priznal, za umor matere obsodil na 26 let zapora, za poskus umora očeta na 15 let, enotna kazen pa znaša 30 let. Tožilka Marija Sladič je predlagala 30 let zapora za umor matere in 15 let zapora za poskus umora očeta oziroma enotno 30-letno zaporno kazen.

Tožilka je zadovoljna z odločitvijo senata. Pomembno se je zdi, da je senat sledil njeni oceni, da je Ducman starša umoril na grozovit in zahrbten način. Utrpela sta tudi precejšen strah, je še dejala.

Ducmanova zagovornica Rosita Gabrilo pa je napovedala, da se bo glede morebitne pritožbe odločila, ko bo preučila sodbo.

Obtožnica Ducmanu, ki sicer ni živel s starši, očita, da je noč pred umorom prespal pri njiju ter v jutranjih urah iz neznanega razloga do smrti zabodel mamo ter z nožem poškodoval očeta. Mati je na kraju dogodka zaradi poškodb umrla, očeta so z reševalnim vozilom odpeljali v bolnišnico.

Po dejanju je pobegnil s kraja dogodka. Kmalu zatem pa so ga policisti izsledili v bližini in mu odvzeli prostost. Preiskovalni sodnik je Ducmanu po zaslišanju zaradi ponovitvene nevarnosti odredil pripor.