36-letnik iz Zaloga: Nisem ubil svoje mame

Osumljenec je po tragičnem dejanju pobegnil s kraja dogodka. Kmalu zatem so ga policisti izsledili v bližini in mu odvzeli prostost.

Osumljenec je po tragičnem dejanju pobegnil s kraja dogodka. Kmalu zatem so ga policisti izsledili v bližini in mu odvzeli prostost. Foto: instagram

Kot je povedala tožilka Marija Sladič, je Ducman s 36-centimetrskim nožem napadel svojo mater ter ji v predelu glave in prsnega koša zadal več vbodlin, kar je povzročilo njeno smrt. Po mnenju tožilke je Ducman materi pred smrtjo povzročil neizmeren strah in hude poškodbe.

Po besedah Sladičeve je Ducman poskušal umoriti tudi svojega očeta, ko je prišel rešit ženo. Tudi očetu je Ducman zadal številne ureznine, ko mu je oče poskušal odvzeti nož. Očetu se je uspelo rešiti s pobegom k sosedom.

Priče in izvedenci

Ducmanova zagovornica po uradni dolžnosti Rosvita Gabrilo je predlagala zaslišanje več prič in izvedencev psihiatrične stroke zaradi nasprotujočih si izvedenskih mnenj o Ducmanovi prištevnosti v času umora.

Tožilstvo je predloge zagovornice podprlo.

Po dejanju pobegnil

Po do zdaj zbranih obvestilih naj bi Ducman, ki sicer ni živel skupaj s starši, noč pred umorom prespal pri njiju ter v jutranjih urah, za zdaj še iz neznanega razloga, do smrti zabodel mamo in z nožem poškodoval tudi očeta. Mati je na kraju dogodka zaradi poškodb umrla, očeta so z reševalnim vozilom odpeljali v bolnišnico, kjer je ostal na zdravljenju, vendar ni bil v smrtni nevarnosti.

Osumljenec je po tragičnem dejanju pobegnil s kraja dogodka. Kmalu zatem so ga policisti izsledili v bližini in mu odvzeli prostost. Preiskovalni sodnik mu je po zaslišanju zaradi ponovitvene nevarnostni odredil pripor.