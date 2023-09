Prijeli osumljenca za umor 64-letnika iz Zgornjega Dupleka

Tujca so ovadili zaradi kaznivega dejanja umora in ga v soboto privedli pred dežurnega preiskovalnega sodnika, ki je zoper osumljenega odredil sodno pridržanje.

Tujca so ovadili zaradi kaznivega dejanja umora in ga v soboto privedli pred dežurnega preiskovalnega sodnika, ki je zoper osumljenega odredil sodno pridržanje. Foto: Shutterstock

Mariborski policisti so v petek aretirali 33-letnega državljana Bosne in Hercegovine, ki ga utemeljeno sumijo, da je 8. septembra umoril 64-letnega moškega v Zgornjem Dupleku, piše časnik Večer. Osumljeni je trenutno v sodnem pridržanju. Na Policijski upravi Maribor naj bi več podrobnosti o kaznivem dejanju pojasnili predvidoma v torek.

Kot poroča Večer, naj bi kriminalisti krog osumljencev že po prvih zbranih obvestilih in dokazih zožili na enega, točno določenega človeka, a prijetja takrat še niso mogli izpeljati, saj je domnevni morilec podjetnika iz Zgornjega Dupleka pobegnil v Bosno in Hercegovino.

Osumljenec se je sam vrnil v Slovenijo

Osumljenca so prijeli v petek, potem ko se je, očitno prepričan, da je za seboj dobro pobrisal sledi, ta teden sam vrnil v Slovenijo oziroma se je nameraval peljati skozi njo na delo v drugo državo Evropske unije, a so ga policisti izsledili in prijeli.

"O preiskavi nasilne smrti v Zgornjem Dupleku lahko v tem trenutku potrdimo, da so policisti 15. septembra zjutraj na območju naše policijske uprave prijeli 33-letnega moškega, državljana BiH," je na vprašanje časnika odgovoril Boštjan Velički z mariborske policijske uprave.

Ob tem je povedal, da so tujca ovadili zaradi kaznivega dejanja umora in ga v soboto privedli pred dežurnega preiskovalnega sodnika, ki je zoper osumljenega odredil sodno pridržanje.

Kot smo že poročali, so 64-letnega moškega mrtvega našli v delavnici na njegovem domu v Zgornjem Dupleku, kjer naj bi ga storilec pretepel s topim predmetom in ga predvsem po glavi tako hudo poškodoval, da mu reševalci niso mogli rešiti življenja. Kako sta se osumljeni in njegova žrtev poznala in kaj je bil motiv za umor, preiskovalci še niso razkrili, bodo pa podrobnosti preiskave predstavili že ta teden, predvidoma v torek.