Golob po udarcih in grožnji z umorom zahteva pojasnila

Predsednik vlade in začasni minister za zdravje Robert Golob je danes zahteval pojasnila glede nasilnega incidenta na Nevrološki kliniki na UKC Ljubljana. Eden od zdravstvenih tehnikov naj bi enega od pacientov namreč dvakrat udaril po obrazu in mu zagrozil, da ga bo ubil.

Predsednik vlade 🇸🇮 dr. Robert Golob: "Zahteval sem pojasnila glede nedavnih dogodkov na Nevrološki kliniki UKC LJ. Ob tej priliki ponovno pozivam k nenasilju, strpnosti in solidarnosti." — Vlada Republike Slovenije (@vladaRS) September 8, 2023

Nasilni incident na Nevrološki kliniki, natančneje na Kliničnem oddelku za vaskularno nevrologijo in intenzivno nevrološko terapijo, se je po poročanju medija N1 zgodil v nedeljo, 20. avgusta. Pacient na intenzivni negi naj ne bi želel sodelovati pri negi, to pa je zdravstvenega tehnika domnevno tako zelo razjezilo, da je na pacienta sprva kričal, nato pa ga je dvakrat udaril po ustih in mu zagrozil, da ga bo ubil, če "se ne neha dreti", informacije vira z UKC Ljubljana navaja N1.

Na UKC Ljubljana so z dogodkom seznanjeni, nasilni incident so tudi prijavili policiji, ki že vodi predkazenski postopek zaradi suma kaznivega dejanja groženj, vendar pa na kliničnem centru tudi več kot dva tedna po incidentu in prijavi tega še vedno ni bil uveden izredni strokovni nadzor, je poročal N1.

Prostori Nevrološke klinike na UKC Ljubljana Foto: STA

Da bodo v primeru, če bo neizpodbitno potrjeno, da se je nasilni dogodek res zgodil, sami uvedli izredni strokovni nadzor, pa so danes sporočili v Zbornici zdravstvene nege.

Kričal na paciente, a vodstvo klinike zoper zaposlenega ni ukrepalo

Zdravstveni tehnik, ki naj bi se nasilno vedel do pacienta, je v vmesnem času sicer še naprej delal na oddelku, kjer je ležal napadeni pacient, vendar pa po trditvah predstavnikov UKC Ljubljana naj ne bi bil več v stiku s pacientom.

Po informacijah N1 naj bi bil zaposleni, ki se je domnevno nasilno vedel do pacienta, v preteklosti grob tudi do drugih pacientov. Med drugim naj bi nanje kričal, to pa so opazili tudi drugi zaposleni na Nevrološki kliniki in o tem obveščali vodstvo, ki pa zoper problematičnega zdravstvenega tehnika ni sprejelo konkretnih ukrepov. Fizično nasilje nad katerim od pacientov naj bi se 20. avgusta sicer zgodilo prvič.