Ženska naj bi umorila moža in desetletnega otroka

V Nemčiji naj bi 42-letna ženska umorila svojega moža in desetletnega otroka. Še en otrok, star devet let, je bil poškodovan. Policija je trupla našla po klicu v sili zgodaj zjutraj danes.

V Darmstadt-Arheilgenu v nemški zvezni deželi Hessen je policija v neki hiši odkrila trupli 41-letnega moška in desetletnega otroka. Našli so tudi poškodovanega devetletnega otroka, ki pa ni v življenjski nevarnosti in se trenutno zdravi v bolnišnici, poročajo nemški mediji.

V vrtni lopi pri hiši so našli tudi poškodovano 42-letno žensko, ki so jo odpeljali v bolnišnico. Ni bilo znakov vpletenosti drugih oseb v dogajanje, sta sporočili policija in državno tožilstvo v Darmstadtu.

Po pisanju medija Hessenschau sta oba otroka moškega spola in sta sinova umrlega 41-letnega moškega in poškodovane 42-letne ženske. Policija sumi, da je dečka in njegovega očeta ubila 42-letna ženska.