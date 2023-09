Umoril stare starše in otrokovo mamo, s sinom bi vseeno imel stike #video

Silvu Drevenšku, ki mu je ptujsko sodišče za trojni umor v Gerečji vasi prisodilo 30 let zapora, grozi še odvzem starševske skrbi. Ukrep je predlagal ptujski Center za socialno delo, čemur je Drevenškov odvetnik ugovarjal in predlagal celo, da bi imel deček, ki je v zločinu ob materi izgubil tudi stara starša, stike s svojim obsojenim očetom. Stric sedemletnika si medtem prizadeva, da bi dečka posvojil.

S predlogom centra za socialno delo se strinja tudi otrokova družina po materini strani. Po besedah namestnice direktorja Centra za socialno delo Spodnje Podravje Valerije Ilešič Toš, gre za skrajni in hkrati izjemno redek ukrep.

"Center poda predlog za odvzem starševske skrbi v primerih, kadar ne kaže, da bi starši zmogli spremeniti svoj odnos do otroka oziroma izboljšati svojo skrb za otroka do te mere, da otrok več ne bi bil ogrožen, torej to pomeni, da so pravice in koristi otroka hudo ogrožene," je pojasnila Ilešič Toševa.

Preživnino bo obsojeni Drevenšek moral plačevati

Odvetnik Silva Drevenška Andrej Kac je pred ptujskim sodiščem takšnemu ukrepu ugovarjal in vložil nasprotni predlog, a o podrobnostih javnosti ni želel razlagati. "Zadeva je odprta, sodišče še ni razsodilo na prvi stopnji, tako da o odprtih zadevah nikoli ne moremo govoriti," je dejal.

"Celo več, nekako je bilo na sodišču izkazano, da ima otrok celo stike z očetom. Tako, da je bilo potem vprašanje sodišča, na kak način si to predstavlja," pa je povedal Daniel Planinšec, odvetnik družine Lešnik. Skrb za dečka, ki je v trojnem umoru izgubil svojo mater in stara starša, je takoj po zločinu prevzel njegov stric Miha Lešnik, brat in sin umorjenih.

Tudi če bo ptujsko sodišče trojnemu morilcu odvzelo starševsko skrb, pa Drevenšek ne bo ostal brez obveznosti za plačilo preživnine. "Ko je staršem odvzeta starševska skrb, seveda prenehajo pravice staršev v odnosu do otrok. Ostane pa obveznost preživljanja do njihove polnoletnosti oziroma do zaključka šolanja oziroma do 26 leta, razen v primerih, če je otrok posvojen," je še pojasnila Ilešič Toševa.

Stric bi fantka posvojil

"Miha Lešnik je še danes skrbnik otroka in ima interes, da ga posvoji," je povedal Daniel Planinšec, odvetnik družine Lešnik.

Da ne bi bil preveč zaznamovan s priimkom očeta, je otrok že prevzel priimek svoje preminule matere. Od očeta, ki mu je umoril mater in stare starše, pa v premoženjskopravnem zahtevku zahteva 115 tisoč evrov odškodnine.