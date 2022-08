V četrtek sklepne besede za trojni umor v Gerečji vasi

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Obtožnica Drevenšku očita, da je na božični dan predlani na zahrbten način in iz koristoljubja najprej umoril zunajzakonsko partnerico, nato pa pred očmi svojega štiriletnega sina še taščo in tasta.

Na ptujskem sodišču so sklenili obravnavo zoper Silva Drevenška, ki mu po razveljavitvi prve obsodbe na dosmrtni zapor za trojni umor na predlanski božič v Gerečji vasi sodijo že drugič. Znova so bili zaslišani izvedenci, ki pa vztrajajo pri tem, da obtoženi ni moril v stanju bistvene zmanjšane prištevnosti. V četrtek bodo na vrsti sklepne besede.

Izvedenska mnenja psihiatra, kliničnega psihologa in strokovnjakinje za sodno medicino na junijskem naroku niso pritrjevala njegovim trditvam, da je bilo okrutno dejanje posledica psihičnih težav in alkoholizma, niti pretirane opitosti na dan dogodka. Ker je imela obramba na njihova mnenja pripombe, se je sodni senat pod vodstvom sodnice Katje Kolarič odločil vse še enkrat povabiti na obravnavo.

Psiholog: Pri obtožencu gre za mejno osebnostno motnjo

Skupno izvedensko mnenje je na predlog obrambe pripravila komisija za izvedenska mnenja na medicinski fakulteti v Ljubljani. Psihiater Peter Pregelj in klinični psiholog Bojan Zalar sta vztrajala pri svojih navedbah, da gre pri Drevenšku za mejno osebnostno motnjo, vendar jo je prvi v mnenju definiral kot neopredeljeno, drugi pa kot mešano.

Danes sta senatu, obrambi in tožilstvu oba pojasnjevala, da ne gre za veliko razliko. Prav tako po njunem ni bistvene razlike med mejno osebnostno motnjo in narcisizmom, ki jo je obtoženemu kmalu po dejanju pripisala psihiatrinja Univerzitetnega kliničnega centra (UKC) Maribor. Zadnja sicer, sta pojasnila, v klasifikaciji psihičnih motenj Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) ni navedena, obema pa je skupno, da ima posameznik stalno potrebo po pozornosti.

Pregelj je še zatrdil, da težave z alkoholizmom sicer lahko vplivajo na osebnost, vendar se njegove ugotovitve ob ključnih vprašanjih v konkretnem primeru ne bi veliko spremenile. "Glede na ugotovitve je jasno, da je bila sposobnost obtoženega za razumevanje lastnih dejanj v času dogodka zmanjšana, nikakor pa ne bistveno," je bil jasen Pregelj.

Izvedenka: Alkohol ni vplival na to, da se obtoženi ne bi zavedal svojega ravnanja

Izvedenka sodne medicine Alenka Kuštrin Samba je znova pojasnila postopek, po katerem je prišla do ocene njegovega stanja alkoholiziranosti v času tragičnega dogodka, pri čemer je izhajala iz besed nekaj prič, da se je Drevenšek napil šele po umorih. Na temelju pričanj in dokazov je menila, da je imel obtoženi v času pred dejanjem v krvi med 0,8 in 2,0 grama alkohola na liter izdihanega zraka, kar pa, še posebej pri več kot 100 kilogramov težkem človeku, vajenem alkohola, ni takšna količina, da se ne bi zavedal svojega ravnanja.

Še enkrat je pričal tudi patolog Peter Kadiš, ki je opravil obdukcijo trupla Drevenškovega tasta. V primerjavi s kolegico, ki je opravila obdukcijo trupla tašče, je namreč na prejšnjem zaslišanju presenetil s trditvijo, da žrtve zaradi adrenalinskega mehanizma ob večkratnih vbodih z nožem najverjetneje niso utrpele zelo hudih bolečin. Danes je pojasnil, da pravzaprav ni zatrjeval tega, temveč da se v primeru takšnega dogodka pojavi tako imenovani smrtni strah, ki je veliko hujši od povzročenih bolečin.

Sodni senat: Sklepne besede bodo izpeljane v četrtek

Potem ko ne obramba ne tožilstvo nista več imela dodatnih dokaznih predlogov, je sodnica obravnavo sklenila. Pri tem se je pojavil procesni zaplet, saj zaradi odsotnosti pooblaščenca oškodovancev Danijela Planinšca senat ni želel že danes izpeljati sklepnih besed. Temu je ugovarjal Drevenškov odvetnik Andrej Kac, ki ima rezervirane in plačane družinske počitnice, a sodišče ni prisluhnilo njegovemu predlogu, da bi poiskali nadomestnega odvetnika in še danes končali sojenje.

Sodni senat se je po dvakratnem posvetu odločil, da sklepne besede vseeno izpelje v četrtek, Planinšec pa je telefonsko zagotovil, da bo kljub odsotnosti pravočasno sodišču dostavil svoj sklepni govor, ki ga bo nato prebrala sodnica.

