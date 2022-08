Nova provokacija? Kitajci s tanki vdrli na plaže blizu Tajvana. #video

Drug posnetek prikazuje ogromna vojaška vozila, ki se prevažajo skozi središče mesta Šiamen.

Nancy Pelosi se na Tajvanu mudi ravno v času, ko so ameriško-kitajski odnosi že tako na nizki točki.

Kitajska, ki Tajvan obravnava kot del svojega ozemlja, je obisk predsednice predstavniškega doma ameriškega kongresa v Tajpeju v torek obsodila kot "izjemno nevarno delovanje ZDA na Tajvanu" ter kot namerno spodkopavanje načela ene Kitajske in spodbujanje tajvanskih separatističnih teženj.

V odgovor na obisk je sprožila obsežne vojaške vaje na morju okoli Tajvana, poroča STA. Tajvansko obrambno ministrstvo je te danes obsodilo kot jasno kršitev ozemeljskih voda Tajvana in pravil Združenih narodov. Označili so jih še za neracionalno izzivanje mednarodnega reda in zatrdili, da bo Tajvan branil svojo nacionalno varnost.

#China keeps deploying military equipment in Fujian Province, which faces the #Taiwan Strait



These are Type 63A amphibious tanks, they get used to lead amphibious assaults on beaches.



Lots of videos are showing a lot of equipment converging on Fujian.pic.twitter.com/WD3pJkn5SA