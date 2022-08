Prve podrobnosti, Kitajci odločno tudi v Evropo

Pred dobrim tednom je kitajsko podjetje BYD napovedalo vstop na japonski trg, zdaj so podobno storili tudi za Evropo. Še letos bodo prek partnerskih trgovcev svoje avtomobile – o tem, kateri modeli in kakšne bodo cene, še ni celovitih uradnih informacij – začeli prodajati na Nizozemskem, v Nemčiji in na Švedskem.

BYD je lani izdelal več kot 320 tisoč električnih avtomobilov in je na Kitajskem zaostal le za družbo SAIC. BYD je znan tudi po proizvodnji tovornjakov in avtobusov, zadnje so že prodali tudi v Evropo – nedavno so štiri 18-metrske električne avtobuse naročili Španci.

Take električne avtobuse so pri BYD naročili Španci. Foto: BYD

Že pred 14 leti so v Ženevi pokazali koncept priključnega hibrida. Foto: BYD

Lani poskusno na Norveško, zdaj sledijo še vsaj tri nove države

Lani je BYD na Norveškem že predstavil električni avtomobil tang. Na Japonskem bodo najprej prodajali modele seal, atto3 in dolphin, za širitev v Evropo izbora modelov Kitajci še niso potrdili.

Letos bodo prodajo širili na Nizozemsko, v Nemčijo in na Švedsko. V Amsterdamu bodo odprli tudi prvi razstavni salon, sicer pa BYD stavi na internetno prodajo. Nizozemsko prodajo bo vodilo trgovsko podjetje Louwman.

Oktobra tudi na pariško avtomobilsko razstavo

V Nemčiji in na Švedskem bo njihov partnerski trgovec Hedin Mobility Group, ki bo skrbel tako za prodajo kot tudi za servisni del poprodajnih aktivnosti. Vsaj v Nemčiji bodo s prodajo začeli letos oktobra, prve dobave vozil napovedujejo v prvem četrtletju leta 2023.

BYD bo oktobra prisoten tudi na avtomobilski razstavi v Parizu. Zanimiv je podatek, da je BYD že leta 2008 na avtomobilski razstavi v Ženevi pokazal prvi koncept priključnega hibrida.