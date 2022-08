Američani so dokazali, da so edina velesila? To je odgovor Kitajske.

Predsednica predstavniškega doma ZDA Nancy Pelosi je na Tajvanu, kjer se je danes sestala s tamkajšnjo predsednico Caj Ingven in zagotovila, da bodo ZDA "vedno na strani Tajvana", kar dokazuje tudi njen obisk. Zahodni analitiki so po začetku obiska, ki je bil pod vprašajem vse do trenutka, ko je Pelosijeva pristala na Tajvanu, dejali, da so ZDA spet dokazale, da so edina velesila na svetu. Kitajska je v odgovor na visoki obisk na morju blizu Tajvana začela vojaške vaje, kar je Tajpej označil za kršitev tajvanskih teritorialnih voda in pravil ZN.

A Pelosijeva in Cajeva sta bili danes kljub vojaški grožnji Pekinga odločni, poročajo tuje tiskovne agencije. 82-letna demokratinja je poudarila, da bodo ZDA vedno izpolnjevale svoje obveznosti do Tajvana, Cajeva pa je zatrdila, da se Tajvan ne bo uklonil ter bo vedno branil demokracijo in krepil svoje samoobrambne sposobnosti. Američanki se je zahvalila za "konkretna dejanja", s katerimi je dokazala podporo Tajvanu "v tem kritičnem trenutku".

Welcome to Taiwan! Speaker Pelosi. pic.twitter.com/jItCpVD2ak — 黃偉哲 Weiche Huang (@WeicheHuang) August 2, 2022

Azijske borze kljub napetostim glede Tajvana večinoma z rastjo



Indeksi na osrednjih azijskih borzah so danes kljub geopolitični zaostritvi zaradi obiska predsednice predstavniškega doma ameriškega kongresa Nancy Pelosi na Tajvanu večinoma obarvani zeleno. S tem nekoliko okrevajo po torkovih padcih, a negotovost zaradi napetosti v Tajvanski ožini vseeno brzda rast.

Izbira med demokracijo in avtokracijo

Kot je v obrambo svoje odločitve za obisk še poudarila Pelosijeva, je ameriška solidarnost zdaj pomembna bolj kot kadarkoli do zdaj. "Danes je svet pred izbiro med demokracijo in avtokracijo," je opozorila in Tajvan označila za "eno najsvobodnejših družb na svetu".

Po srečanju s tajvansko predsednico je Pelosijeva danes nagovorila parlament v Tajpeju, na programu pa naj bi imela tudi pogovore s tamkajšnjimi aktivisti za človekove pravice. Nato bo odpotovala v Južno Korejo, naslednjo postajo na svoji azijsko-pacifiški turneji.

Kitajska, ki Tajvan obravnava kot del svojega ozemlja, je obisk predsednice predstavniškega doma ameriškega kongresa v Tajpeju v torek obsodila kot "izjemno nevarno delovanje ZDA na Tajvanu" ter kot namerno spodkopavanje načela ene Kitajske in spodbujanje tajvanskih separatističnih teženj.

China's military exercises around Taiwan in August 2022 and March 1996 (Third Taiwan Strait crisis). This time, some exercise areas overlap with Taiwan's territorial waters, an apparent escalation. pic.twitter.com/egw4hyu5U5 — Duan Dang (@duandang) August 2, 2022

Začetek obsežnih vojaških vaj

V odgovor na obisk je sprožila obsežne vojaške vaje na morju okoli Tajvana. Tajvansko obrambno ministrstvo je te danes obsodilo kot jasno kršitev ozemeljskih voda Tajvana in pravil Združenih narodov. Označili so jih še za neracionalno izzivanje mednarodnega reda in zatrdili, da bo Tajvan branil svojo nacionalno varnost.

Vojaške vaje s streljanjem na šestih območjih na morju nevarno blizu Tajvana - ponekod naj bi se otoku približale na vsega 20 kilometrov - so sicer najobsežnejši vojaški manevri Pekinga po letu 1995. Takrat je Kitajska nad Tajvan izstrelila rakete, ZDA pa so na območje poslale dve letalonosilki, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

V Washingtonu zaradi obiska Pelosijeve pričakujejo tudi dolgoročnejši odziv Pekinga in poleg vojaških še gospodarske ukrepe. Peking je v torek in danes že prepovedal uvoz nekaterih izdelkov s Tajvana, kot so citrusi, nekatere vrste rib in piškoti ter pesek. Kitajska je sicer najpomembnejša trgovinska partnerica Tajvana in tja potuje slaba tretjina tajvanskega izvoza.

Kitajsko zunanje ministrstvo je poleg tega na zagovor v torek zvečer poklicalo ameriškega veleposlanika Nicholasa Burnsa in mu sporočilo, da Pelosijeva "namerno izziva in se igra z ognjem" ter s tem tvega "univerzalno obsodbo". Posvarili so, da bo imela ta poteza resne posledice za politične temelje kitajsko-ameriških odnosov ter mir in stabilnost v Tajvanski ožini.