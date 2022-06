Sojenje Drevenšku: Obsedla me je črna magija, sam takih dejanj nisem zmožen

"Obsedla me je črna magija, sam takih dejanj nisem zmožen," ja danes na sojenju povedal Silvo Drevenšek, ki je sodišču celo predlagal, da pokliče izvedenca za črno magijo. Na Ptuju se je Drevenšku namreč nadaljevalo ponovljeno sojenje za trojni umor na predlanski božični večer v Gerečji vasi. Trije sodni izvedenci so sicer pričali, da v času zločina Drevenšek ni bil zmanjšano prišteven.

Vklenjenega Silva Drevenška so danes pripeljali na nadaljevanje ponovnega sojenja. Obtožen je trojnega umora v Gerečji vasi, vse pa je obtoženi danes presenetil z izjavo, da naj bi bil na dan krutega zločina pod vplivom črne magije.

"To, da naj bi se pa zdaj vpletala neka črna magija, v kar zdaj obtoženi poizkuša prepričati sodišče, pa se mi pa zdi zelo neresno," je današnje sojenje komentiral Daniel Planinšec, zastopnik obtoženčevega sina.

Drevenšek je predlagal tudi, da se pokliče izvedenca za črno magijo, ki bi presodil, ali je lahko črna magija botrovala pri kaznivih dejanjih. Sodni senat je njegov predlog zavrnil.

Mnenja psihiatra, kliničnega psihologa in strokovnjakinje Drevenšku nenaklonjena

"Ne komentiram dokaznih predlogov. Moj varovanec je tak predlog podal. To je njegova pravica. Sodišče je odločilo, kakor je odločilo, in tudi tega ne komentiram," je povedal zagovornik obtoženca Andrej Kac.

Mnenja psihiatra, kliničnega psihologa in strokovnjakinje za sodno medicino obtoženemu Drevenšku niso bila naklonjena. Obtoženi je namreč trdil, da je bilo njegovo dejanje odsev psihičnih težav in opitosti na dan dogodka.

"V mnenju pa so tudi zavzeli stališče, ki ga seveda danes nikakor niso spremenili, in sicer, da obtoženi ni bil v trenutku, ko je moril, bistveno zmanjšano prišteven, temveč, da je bil popolnoma prišteven," je dodal Planinšec.

Tudi za tožilstvo je ključno, da po mnenju sodnih izvedencev med samim dejanjem ni bilo ugotovljene zmanjšane prištevnosti. Se pa s tem ni strinjala obramba, ki je podala pisno pripombo na izvedenska mnenja in predlagala novo izvedensko mnenje.

"Zaradi nepopolnosti izvedenstva in predvsem zaradi nepopolnosti oziroma zaradi tega, ker po mnenju obrambe in po mojem mnenju v izvedenskem mnenju izvedenci niso odgovorili na vsa vprašanja," je o predlogu za novo izvedensko mnenje povedal zagovornik obtoženca Kac.

Obtoženi si posnetkov ni želel ogledati

Sodišče je predlog obrambe zavrnilo, saj da ni utemeljen. V nadaljevanju je sledil ogled posnetkov krvavega prizorišča krutega zločina. Obtoženi Drevenšek si posnetkov ni želel ogledati, saj da se celega dogodka ne spomni, zato tudi zdaj ni želel videti, kaj se je zgodilo.

"Kot sem že večkrat poudaril, gre za tragedijo in tudi za tragedijo vseh vpletenih strani, ki se je dotaknila tudi mene osebno. In danes izvedeni dokazi, to, kar sva danes midva doživela, je to samo podkrepilo," je dodal zagovornik obtoženca Kac.

Zastopnik obtoženčevega sina za kazen pričakuje dosmrtni zapor

Posnetki namreč nazorno prikazujejo stanje po krutem trojnem umoru na predlanski božič v Gerečji vasi. Zastopnik obtoženčevega sina še vedno vztraja pri najvišji kazni.

"Glede na to, da pa so vendarle tukaj tri osebe z neštetimi vbodnimi ranami, ne vem, kaj se pričakuje. Mislim, da zaradi generalne specialne prevencije, seveda, dosmrtni zapor," je zaključil Daniel Planinšec, odvetnik in zastopnik obtoženčevega sina.

Sojenje naj bi se nadaljevalo že naslednji teden z zaslišanjem nepremičninske cenilke, glavna obravnava pa bi bila v prvi polovici julija.