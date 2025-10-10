Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
K. M.

Petek,
10. 10. 2025,
19.38

Osveženo pred

1 ura, 25 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,13

Natisni članek

Natisni članek
žrtve tovarna eksploziv vojaška industrija eksplozija

Petek, 10. 10. 2025, 19.38

1 ura, 25 minut

Eksplozija v vojaški tovarni v Ameriki. Več mrtvih, najmanj 19 pogrešanih.

Avtor:
K. M.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,13
Tenness | Podjetje Accurate Energetic Systems je specializirano za proizvodnjo vojaških eksplozivov. | Foto Reuters

Podjetje Accurate Energetic Systems je specializirano za proizvodnjo vojaških eksplozivov.

Foto: Reuters

Močna eksplozija je odjeknila v vojaški tovarni za eksplozive v Tennesseeju. Lokalne oblasti poročajo o več mrtvih in najmanj 19 pogrešanih. Detonacija je stresla bližnje hiše in sprožila vrsto manjših eksplozij, so potrdili lokalni uradniki, poroča CNN.

Eksplozija se je zgodila okoli 7.45 po lokalnem času, šerif okrožja Humphreys Chris Davis pa jo je opisal kot "uničujočo". Dodal je, da je reševalnim službam uspelo zavarovati širše območje nesreče. "Trenutno imamo več pogrešanih," je dejal Davis. "Lahko potrdimo, da je tudi več mrtvih," je dodal, BBC pa je poročal, da je pogrešanih najmanj 19 ljudi.

Na kraju dogodka je bilo veliko število reševalnih služb, ki so ocenjevale škodo in gasile požar. Zaradi nevarnosti sekundarnih eksplozij reševalci trenutno ostajajo na varni razdalji od epicentra.

Podjetje je specializirano za proizvodnjo vojaških eksplozivov 

Stanovalci, ki živijo v bližini, so povedali, da so čutili močne tresljaje. "Mislil sem, da se je moja hiša zrušila z mano v njej," je za Associated Press povedal Gentry Stover. "Živim zelo blizu in približno 30 sekund po dogodku sem spoznal, kaj se je zgodilo," je dejal.

Podjetje Accurate Energetic Systems je specializirano za proizvodnjo vojaških eksplozivov. Kot navajajo na svoji Facebook strani, proizvajajo "različne visokoeksplozivne sestave in posebne izdelke za ameriško obrambno ministrstvo in ameriške industrijske trge".

Šerifov urad okrožja Hickman je pozval javnost, naj se izogne ​​območju nesreče, da bi lahko reševalci nadaljevali svoje delo.

nemška policija, Nemčija, Berlin, policija, specialci
Novice Obsedno stanje sredi Münchna: odjeknilo več eksplozij, moški grozil z bombo
Norveška Oslo policija
Novice Eksplozija v Oslu: vojaška bomba, otroški osumljenec in izredno opozorilo
Policija, Italijanska policija, Italija
Novice V eksploziji v italijanskem podjetju za ravnanje z odpadki trije mrtvi
žrtve tovarna eksploziv vojaška industrija eksplozija
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Poskrbite za celovito zaščito domačega omrežja in svojih mobilnih naprav – izberite storitev Varen splet.