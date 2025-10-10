Eksplozija v vojaški tovarni v Ameriki. Več mrtvih, najmanj 19 pogrešanih.

Močna eksplozija je odjeknila v vojaški tovarni za eksplozive v Tennesseeju. Lokalne oblasti poročajo o več mrtvih in najmanj 19 pogrešanih. Detonacija je stresla bližnje hiše in sprožila vrsto manjših eksplozij, so potrdili lokalni uradniki, poroča CNN.

Eksplozija se je zgodila okoli 7.45 po lokalnem času, šerif okrožja Humphreys Chris Davis pa jo je opisal kot "uničujočo". Dodal je, da je reševalnim službam uspelo zavarovati širše območje nesreče. "Trenutno imamo več pogrešanih," je dejal Davis. "Lahko potrdimo, da je tudi več mrtvih," je dodal, BBC pa je poročal, da je pogrešanih najmanj 19 ljudi.

Na kraju dogodka je bilo veliko število reševalnih služb, ki so ocenjevale škodo in gasile požar. Zaradi nevarnosti sekundarnih eksplozij reševalci trenutno ostajajo na varni razdalji od epicentra.

Podjetje je specializirano za proizvodnjo vojaških eksplozivov

Stanovalci, ki živijo v bližini, so povedali, da so čutili močne tresljaje. "Mislil sem, da se je moja hiša zrušila z mano v njej," je za Associated Press povedal Gentry Stover. "Živim zelo blizu in približno 30 sekund po dogodku sem spoznal, kaj se je zgodilo," je dejal.

Podjetje Accurate Energetic Systems je specializirano za proizvodnjo vojaških eksplozivov. Kot navajajo na svoji Facebook strani, proizvajajo "različne visokoeksplozivne sestave in posebne izdelke za ameriško obrambno ministrstvo in ameriške industrijske trge".

Šerifov urad okrožja Hickman je pozval javnost, naj se izogne ​​območju nesreče, da bi lahko reševalci nadaljevali svoje delo.