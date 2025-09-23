Eksplozija v Oslu: vojaška bomba, otroški osumljenec in izredno opozorilo

Središče norveške prestolnice Oslo je pretresla eksplozija, ki je sprožila izredno policijsko akcijo. V bližini univerze, približno 500 metrov od kraljeve palače in izraelskega veleposlaništva, so policisti odkrili eksploziven predmet, poslali mobilno opozorilo prebivalcem, izvedli nadzorovano detonacijo in prijeli osumljenca, neuradno 13-letnika. Javnost ostaja v negotovosti, ali je šlo za kriminalni obračun ali kaj hujšega.

Eksplozija se je zgodila na ulici v središču Osla, v okolici univerzitetnega kampusa - približno 500 metrov od kraljeve palače in izraelskega veleposlaništva. Policija je sporočila, da ni bilo poročil o poškodbah. Kasneje so odkrili drugi eksplozivni predmet – ročno bombo, vojaškega tipa – in ga varno deaktivirali.

Norveška policija je pregledovala vse. Foto: Reuters

Mobilno opozorilo in varnostne razmere

Ob tem so oblasti izdale izredno mobilno opozorilo, v katerem so prebivalce pozvali, naj se izogibajo območju, naj ostanejo stran od oken in ne obiskujejo kraja dogodka, dokler se situacija ne razjasni. Policija je povedala, da je območje sedaj varno, a da so objekti še vedno pod nadzorom varnostnih služb.

Oboroženi policisti na prizorišču v bližini izraelskega veleposlaništva, kjer so našli ročno bombo vojaškega tipa. Foto: Reuters

Prijeti osumljenec in neuradne informacije

Policija je potrdila, da so prijeli enega osumljenca za zaslišanje. Mediji poročajo, da naj bi bil osumljenec star komaj 13 let, a uradno tega niso potrdili.

Policija o možnih motivih

Vodja intervencije, Brian Skotnes, je izjavil, da je policija prepričana, da najdena naprava spominja na vojaško ročno granati, in da je njihova glavna hipoteza, da gre za kriminalni obračun med skupinami, čeprav ne izključujejo druge možnosti.

Zaradi varnostnega incidenta so oblasti izdale izredno opozorilo in prebivalce pozvale, naj ostanejo stran od območja. Foto: Reuters

Izjave očividcev

Neposredne izjave očividcev so redke, a nekateri mimoidoči so poročali, da je bil pok tako močan, da jih je zabolelo v ušesih. Eden izmed prič naj bi dejal: "Slišal se je močan pok," in da so videli osebo v rjavi kapuci, ki je bežala od kraja dogodka.