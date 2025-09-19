Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
D.K., STA

Petek,
19. 9. 2025,
17.27

Osveženo pred

30 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
eksplozija policija Italija

Petek, 19. 9. 2025, 17.27

30 minut

V eksploziji v italijanskem podjetju za ravnanje z odpadki trije mrtvi

Avtorji:
D.K., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
Policija, Italijanska policija, Italija | Foto Shutterstock

Foto: Shutterstock

V eksploziji, ki je danes odjeknila v podjetju za ravnanje z odpadki v bližini južnoitalijanskega mesta Neapelj, so umrli trije ljudje, enega delavca še vedno pogrešajo. Na kraju dogodka je po poročanju italijanske tiskovne agencije Ansa več gasilskih ekip.

Eksplozija je odjeknila v obratu v provinci Caserta severno od Neaplja. Po prvih informacijah gasilcev se je nesreča zgodila med vzdrževalnimi deli na objektih za ravnanje z odpadki.

Tri žrtve, vključno z lastnikom, naj bi umrle zaradi udarnega vala, ki ga je povzročila eksplozija rezervoarja za odpadno olje, pri čemer jih je vrglo več metrov v zrak. Enega delavca še pogrešajo. Še dva sta bila lažje poškodovana.

Oblasti podrobnosti o natančnih okoliščinah nesreče za zdaj niso sporočile.

eksplozija policija Italija
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Novi paketi

Novi paketi

Preverite ponudbo novih paketov SUPR voznik. Samo za člane programa zvestobe Telekoma Slovenije.