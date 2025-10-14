Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Gregor Pavšič

Gregor Pavšič

Kruta analiza: v Evropi kar osem tovarn avtomobilov preveč?

Opel tovarna Rüsselsheim | Foto Opel

Foto: Opel

Evropa bi imela lahko kmalu osem avtomobilskih tovarn preveč, še posebej je na udaru Stellantis.

Analitično-svetovalno podjetje AlixPartners je opravilo analiziro evropske avtomobilske industrije in izkoristka obstoječih tovarn. Raziskava je pokazala, da je trenutno v Evropi osem tovarn preveč. V povprečju so trenutno tovarne v Evropi izkoriščene le 55-odstotno. Pri AlixPartners, kjer so specializirani za področje rekonstrukcij podjetij, najbolj opozarjajo na Stellantis. Ti svoje tovarne v povprečju izkoristijo le 45-odstotno.

“Evropski proizvajalci bodo zaradi kitajskih tekmecev v naslednjih letih izgubili od enega do dva milijona avtomobilov. Letos bodo kitajske znamke v Evropi dosegle približno petodstotni tržni delež,” pravi Fabian Piontek, direktor AlixPartnersa v Nemčiji.

Zapiranje tovarne lahko stane 1,5 milijarde evrov

Zapiranje tovarn je dolgotrajn in drag postopek. Analiza kaže, da traja zapiranje tovarne z okrog 10 tisoč zaposlenimi tri leta, stane pa okrog 1,5 milijarde evrov.

Avtomobilska tovarna je po analizi AlixPartnersa dobičkonosna, če letno izdela vsaj 250 tisoč avtomobilov. Če bi Kitajci do leta 2030 v Evropi prodali dva milijona avtomobilov letno, bi to v Evropi ogrozilo vsaj osem obstoječih tovarn. Do leta 2030 bi delež kitajskih znamk na trgu novih vozil narasel na deset odstotkov, to pa bi še dodatno obremenilo tovarne evropskih proizvajalcev.

Ta mesec je Volkswagen za en teden zaprl tovarno v mestu Zwickau, tudi Stellantis pa je začasno zaustavil proizvodnjo v tovarnah, kjer izdelujejo fiat pando in alfo romeo tonale. 
 

