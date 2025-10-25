Nagajanje užaljenih Kitajcev? Nova kriza polprevodnikov ima zanimivo ozadje.

Evropska avtomobilska industrija je zaradi spora z nekdanjimi kitajskimi solastniki morda spet pred krizo s polprevodniki.

Pred dnevi je završalo. Volkswagen je ustavil proizvodnjo in za zdaj so lahko potrdili, da je za naslednji teden dovolj. Krivo pa tokrat ni manjše povpraševanje po avtomobilih od načrtovanega, temveč vnovično pomanjkanje polprevodnikov.

Prva generacija volkswagna golfa je imela okrog 30 polprevodnikov, zdajšnji golf jih ima okrog osem tisoč, električni volkswagen ID.7 pa še dodatnih deset tisoč. To je šestokrat več kot prvi golf pred 50 leti.

Zanimiva stavba, ker je sedež Nexperie na Nizozemskem. Foto: Nexperia

Če v dobaviteljskih verigah polprevodnikov primanjkuje, se zaustavi ali vsaj upočasni skoraj cela industrija. Težave ima podjetje Nexperia, ki ima na svetovnem trgu skoraj desetodsotni delež. Poleg Volkswagna so ne seznamu neposrednih ali posrednih kupcev tudi BMW, Mercedes, Volvo, Nissan in še nekaj znamk.

Novo pomanjkanje polprevodnikov, ki ga za zdaj še ne moremo opisati kot kriza, ima zanimivo ozadje. Nexperia, ki ima svoj uradni sedež na Nizozemskem, je bila do nedavnega pod delnim lastništvom kitajske vlade. Na Kitajskem so imeli tudi svoje tovarne polprevodnikov. Do lastniške spremembe je prišlo zaradi nestrinjanja nizozemske vlade s potezami uprave, na čelu katere so bili Kitajci. Sklicevali so se na nacionalno varnost Nizozemske in evropsko gospodarsko varnost. Kitajski mediji so poročali, da naj bi bil v ozadju predvsem strah evropskih solastnikov, da celotno proizvodnjo preselijo na Kitajsko. V Evropi imajo tovarne v nizozemskem Nijmegenu, nemškem Hamburgu in britanskem Stockportu.

Foto: Nexperia Zaradi omenjenih skrbi so izkoristili zakonske predpise, prevzeli podjetje in tudi odslovili izvršnega direktorja Zhanga Xuezhenga. Njegov naslednik ni Kitajec, temveč Nemec - dozdajšnji prvi finančnih podjetja Stefan Tilger.

Odziv kitajske vlade je bil odločen in pričakovan - prepovedali so izvoz produktov Nexperie iz kitajskih tovarn.

Nexperio so uradno ustanovili leta 2017, svoje korenine pa ima tudi v nekdanjih poslih Philipsa iz dvajsetih let prejšnjega stoletja. Podjetje je leta 2018 prevzel kitajski Wingtech Technology, ki je v delni lasti kitajske vlade. Zaposlujejo 12.500 ljudi in letno izdelajo več kot 110 milijard polprevodnikov. Letni promet znaša dobri dve milijardi, s svojimi produkti pa dosegajo 9,7-odstotni tržni delež.

Se obetajo podražitve avtomobilov?

Prejšnja kriza s polprevodniki je nastala sredi epidemije covid-19, ko je zaradi globalnega povečanega povpraševanja po elektronskih napravah prišlo do pomanjkanja polprevodnikov. Neposreden vpliv na avtomobilski trg je bil zelo izrazit - močno so se podaljšale čakalne dobe na nov avtomobil, cene pa so se temu primerno zvišale.

