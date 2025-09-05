Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Xpeng G6 in G9

Xpeng trka na vrata Slovenije, osnovni G6 cenovno primerljiv s Teslo #foto

Xpeng je prenovil in tehnološko nadgradil sicer že nekaj časa znani G6.

Foto: Xpeng

Xpeng je prenovil in tehnološko nadgradil sicer že nekaj časa znani G6.

Foto: Xpeng

Xpengova prva električna avtomobila trkata na slovenska vrata, zanju so že znane tudi nekatere cene.

Letos jeseni se bo na slovenski trg podala tudi kitajska znamka Xpeng. Ta sodi med mlajše znamke, ki za zdaj prihaja z dvema avtomobiloma. To sta kompaktni športni terenec G6 in večji G9.

G6 je zanimiv, ker prihaja z 800-voltno platformo in trpežnejšimi baterijami LFP. Kapaciteta pri osnovni različici standard range bo 66 kilovatnih ur (kWh), cena za tak avtomobil v Sloveniji bo slabih 44 tisoč evrov. Cena je tako enaka kot znaša za primerljivo teslo model Y (RWD).

Xpeng tudi z rekordnimi močmi polnjenja, cene za te različice še niso znane

G9 bo še daljši, a tudi kar precej dražji od G6. | Foto: Xpeng G9 bo še daljši, a tudi kar precej dražji od G6. Foto: Xpeng Za zdaj še niso znane cene za zmogljivejši različici long range in performance, ki prinašata večjo baterijo (80 kWh), predvsem pa rekordne moči polnjenja. Xpeng napoveduje najvišjo moč kar do 451 kilovatov, kar celo prekaša zmogljivosti trenutnih najzmogljivejših polnilnic. Največja moč pri osnovni različici znaša do 215 kilovatov, kar pa je še vedno zavidljiv podatek. G6 ima tudi toplotno predpripravo baterije. Del standarde opreme v Evropi bo tudi sistem V2L. 

Medtem ko je G6 dolg 4,75 metra, znaša dolžina G9 že 4,89 metra. G9 bo v primerjavi z G6 dražji za 15 tisoč evrov.

Foto - xpeng G6:

Xpeng G6 | Foto: Xpeng Foto: Xpeng Xpeng G6 | Foto: Xpeng Foto: Xpeng Xpeng G6 | Foto: Xpeng Foto: Xpeng Xpeng G6 | Foto: Xpeng Foto: Xpeng Xpeng G6 | Foto: Xpeng Foto: Xpeng

električni avtomobili xpeng G9 Xpeng G6 Xpeng
