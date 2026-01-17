Samuelsson zmagal prvič v sezoni, najboljši Slovenec Planko

Sebastian Samuelsson je zmagovalec moškega biatlonskega sprinta za svetovni pokal v nemškem Ruhpoldingu. Šved je dosegel prvo zmago v sezoni in osmo v karieri. Z 21. mestom je točke svetovnega pokala osvojil tudi Lovro Planko, na nedeljsko zasledovanje se je kot 42. prebil tudi Anton Vidmar.

Osemindvajsetletni Sebastian Samuelsson ima izjemno izhodišče tudi za nedeljsko zasledovanje. Kar 17 sekund za njim bo šel na progo vodilni v skupnem seštevku svetovnega pokala Italijan Tommasso Giacomel, že 34 sekund za njim pa 22-letni rojak Isak Frey, ki si je priboril prve stopničke v karieri.

Samuelsson, ki je zdaj v skupnem seštevku pokala drugi, si je zmago priboril na strelišču, saj je Giacomel napravil eno napako z orožjem in izgubil boj za najvišjo stopničko zmagovalnega odra. To je bilo preveč, da bi Italijan nadaljeval serijo, saj je nazadnje slavil kar trikrat zaporedoma. Tudi Frey je bil z orožjem stoodstoten in v smučini dovolj hiter, da se prvič zavihti na fotografijo najboljših. Na zasledovanju pa bo boj na 12,5-kilometrski tekmi za stopničke izjemen, saj se je v minuti za Freyjem zvrstilo kar 29 tekmovalcev.

Lovro Planko Foto: Guliverimage Slovenski izkupiček je skromen. Uspešno se je predstavil le 24-letni Lovro Planko, ki je sicer zasedel 21. mesto, a je nalogo s puško opravil brezhibno, v zadnjem krogu pa je nato zapravil štiri mesta. Za Antona Vidmarja je bil en kazenski krog preveč, da se uvrsti med dobitnike točk. Izkušeni Miha Dovžan je kazenski krog obiskal dvakrat in bil 65. Matic Repnik in Tadej Repnik pa sta osvojila 89. in 107. mesto. Vsi trije so ostali brez nedeljskega nastopa (15.00), kjer tekmovalce čakajo 12,5 km teka in štiri streljanja.

V nedeljo bo v Ruhpoldingu tudi žensko zasledovanje na deset km (12.30), na katerem bosta nastopili Polona Klemenčič in Lena Repinc. Nato se biatlonska karavana pred olimpijskimi obračuni v Anterselvi prihodnji teden ustavi le še v Novem Mestu na Češkem. Tam naj bi se po poškodbi v ekipo vrnil tudi najboljši slovenski biatlonec Jakov Fak.

Biatlon, Ruhpolding, sprint (m):



1. Sebastian Samuelsson (Šve) 21:53,8 (0)

2. Tomaso Giacomel (Ita) +17,6 (1)

3. Isak Frey (Nor) +34,1 (0)

4. Quentin Fillon Maillet (Fra) +41,2 (0)

5. Eric Perrot (Fra) +42,2 (1)

6. Martin Ponsiluoma (Šve) +45,8 (1)

7. Holm Sturla Laegreid (Nor) +46,7 (0)

7. Emilien Jacquelin (Fra) +46,7 (1)

9. David Zobel (Nem) +47,6 (0)

10. Johannes Dale-Skjevdal (Nor) +53,3 (0)

...

21. Lovro Planko (Slo) +1:19,4 (0)

42. Anton Vidmar (Slo) +1:51,3 (1)

65. Miha Dovžan (Slo) +2:22,4 (2)

89. Matic Repnik (Slo) +3:09,7 (0)

107. Tadej Repnik (Slo) +5:45,6 (3)



Skupni seštevek v svetovnem pokalu:



1. Tommaso Giacomel (Ita) 686 točk

2. Sebastian Samuelsson (Šve) 595

3. Eric Perrot (Fra) 579

4. Johan-Olav Botn (Nor) 560

5. Quentin Fillon Maillet (Fra) 430

6. Johannes Dale-Skjevdal (Nor) 411

7. Martin Ponsiluoma (Šve) 391

8. Vetle Sjaastad Christiansen (Nor) 388

9. Sturla Laegreid (Nor) 374

10. Philipp Nawrath (Nem) 354

...

36. Lovro Planko (Slo) 66

58. Miha Dovžan (Slo) 28

68. Toni Vidmar (Slo) 13

70. Jakov Fak (Slo) 13