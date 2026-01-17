Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
STA

Sobota,
17. 1. 2026,
16.20

Osveženo pred

1 minuta

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
Anton Vidmar Sebastian Samuelsson Lovro Planko biatlon

Sobota, 17. 1. 2026, 16.20

1 minuta

Biatlon, Ruhpolding, sprint (m)

Samuelsson zmagal prvič v sezoni, najboljši Slovenec Planko

Avtor:
STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
Sebastian Samuelsson | Sebastian Samuelsson | Foto Guliverimage

Sebastian Samuelsson

Foto: Guliverimage

Sebastian Samuelsson je zmagovalec moškega biatlonskega sprinta za svetovni pokal v nemškem Ruhpoldingu. Šved je dosegel prvo zmago v sezoni in osmo v karieri. Z 21. mestom je točke svetovnega pokala osvojil tudi Lovro Planko, na nedeljsko zasledovanje se je kot 42. prebil tudi Anton Vidmar.

Polona Klemenčič
Sportal Hanni Öberg sprint, Lampič zgrešila kar šestkrat, Polona Klemenčič 23.

Osemindvajsetletni Sebastian Samuelsson ima izjemno izhodišče tudi za nedeljsko zasledovanje. Kar 17 sekund za njim bo šel na progo vodilni v skupnem seštevku svetovnega pokala Italijan Tommasso Giacomel, že 34 sekund za njim pa 22-letni rojak Isak Frey, ki si je priboril prve stopničke v karieri.

Samuelsson, ki je zdaj v skupnem seštevku pokala drugi, si je zmago priboril na strelišču, saj je Giacomel napravil eno napako z orožjem in izgubil boj za najvišjo stopničko zmagovalnega odra. To je bilo preveč, da bi Italijan nadaljeval serijo, saj je nazadnje slavil kar trikrat zaporedoma. Tudi Frey je bil z orožjem stoodstoten in v smučini dovolj hiter, da se prvič zavihti na fotografijo najboljših. Na zasledovanju pa bo boj na 12,5-kilometrski tekmi za stopničke izjemen, saj se je v minuti za Freyjem zvrstilo kar 29 tekmovalcev.

Lovro Planko | Foto: Guliverimage Lovro Planko Foto: Guliverimage Slovenski izkupiček je skromen. Uspešno se je predstavil le 24-letni Lovro Planko, ki je sicer zasedel 21. mesto, a je nalogo s puško opravil brezhibno, v zadnjem krogu pa je nato zapravil štiri mesta. Za Antona Vidmarja je bil en kazenski krog preveč, da se uvrsti med dobitnike točk. Izkušeni Miha Dovžan je kazenski krog obiskal dvakrat in bil 65. Matic Repnik in Tadej Repnik pa sta osvojila 89. in 107. mesto. Vsi trije so ostali brez nedeljskega nastopa (15.00), kjer tekmovalce čakajo 12,5 km teka in štiri streljanja.

V nedeljo bo v Ruhpoldingu tudi žensko zasledovanje na deset km (12.30), na katerem bosta nastopili Polona Klemenčič in Lena Repinc. Nato se biatlonska karavana pred olimpijskimi obračuni v Anterselvi prihodnji teden ustavi le še v Novem Mestu na Češkem. Tam naj bi se po poškodbi v ekipo vrnil tudi najboljši slovenski biatlonec Jakov Fak.

Biatlon, Ruhpolding, sprint (m):

1. Sebastian Samuelsson (Šve) 21:53,8 (0)
2. Tomaso Giacomel (Ita) +17,6 (1)
3. Isak Frey (Nor) +34,1 (0)
4. Quentin Fillon Maillet (Fra) +41,2 (0)
5. Eric Perrot (Fra) +42,2 (1)
6. Martin Ponsiluoma (Šve) +45,8 (1)
7. Holm Sturla Laegreid (Nor) +46,7 (0)
7. Emilien Jacquelin (Fra) +46,7 (1)
9. David Zobel (Nem) +47,6 (0)
10. Johannes Dale-Skjevdal (Nor) +53,3 (0)
...
21. Lovro Planko (Slo) +1:19,4 (0)
42. Anton Vidmar (Slo) +1:51,3 (1)
65. Miha Dovžan (Slo) +2:22,4 (2)
89. Matic Repnik (Slo) +3:09,7 (0)
107. Tadej Repnik (Slo) +5:45,6 (3)

Skupni seštevek v svetovnem pokalu:

1. Tommaso Giacomel (Ita) 686 točk
2. Sebastian Samuelsson (Šve) 595
3. Eric Perrot (Fra) 579
4. Johan-Olav Botn (Nor) 560
5. Quentin Fillon Maillet (Fra) 430
6. Johannes Dale-Skjevdal (Nor) 411
7. Martin Ponsiluoma (Šve) 391
8. Vetle Sjaastad Christiansen (Nor) 388
9. Sturla Laegreid (Nor) 374
10. Philipp Nawrath (Nem) 354
...
36. Lovro Planko (Slo) 66
58. Miha Dovžan (Slo) 28
68. Toni Vidmar (Slo) 13
70. Jakov Fak (Slo) 13
Lovro Planko
Sportal Biatlonska štafeta Francozom, Slovenija 14.
Anamarija Lampič
Sportal Slovenke skromne, trener neposreden: Za tri kazenske kroge Ane nimam besed
Anton Vidmar Sebastian Samuelsson Lovro Planko biatlon
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Enotna cena paketov Naj

Enotna cena paketov Naj

Izberite paket Naj po svoji meri – zdaj vsi s hitrostjo do 1 Gbit/s.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.