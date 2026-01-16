Po dveh zmagah Elvire Öberg v Oberhofu je za tretje zaporedno zmago švedske ženske vrste v novem letu na biatlonskem sprintu v Ruhpoldingu poskrbela njena starejša sestra Hanna. Zelo dobro je nastopila tudi Polona Klemenčič, ki je morala enkrat v kazenski krog in bila 23.

Na Bavarskem je o razvrstitvi na zmagovalnem odru odločal predvsem tek. Prvih sedem tekmovalk je nalogo na strelišču odpravilo z odliko, Hanna Öberg pa je imela najhitrejše noge in si priborila 7,5 sekunde prednosti pred vodilno v skupnem seštevku svetovnega pokala Francozinjo Lou Jeamonnot in 11,7 pred Italijanko Liso Vittozzi. Še tri sekunde je bila počasnejša Elvira Öberg na četrtem mestu.

Med Slovenkami je nalogo dobro opravila le Polona Klemenčič, ki je na drugem strelskem postanku zgrešila eno tarčo, v zaključnem krogu pa s hitrim tekom pridobila dve mesti in bila 23. Tudi v skupnem seštevku svetovnega pokala je 23. in s tem med elito, ki ima avtomatično pravico nastopa na tekmah s skupinskim startom.

S 34. mestom je bila v točkah tudi Lena Repinc, kar je s strelsko ničlo skromen izkupiček, saj bi ob eni napaki z orožjem ostala brez.

Anamarija Lampič, ki je po tekmah v Oberhofu rahlo zbolela, je s šestimi kazenskimi krogi in 65. mestom ostala brez nedeljskega zasledovanja. Štirikrat je morala v kazenski krog tudi Živa Klemenčič in zasedla skromno 98. mesto med 103 tekmovalkami.

V soboto se bodo v Ruhpoldingu v sprintu pomerili moški.

Izidi: - ženske, sprint:

1. Hanna Öberg (Šve) 19:10,7 (0)

2. Lou Jeanmonnot (Fra) + 7,5 (0)

3. Lisa Vittozzi (Ita) 11,7 (0)

4. Elvira Öberg (Šve) 14,6 (0)

5. Franziska Preuss (Nem) 16,5 (0)

6. Suvi Minkkinen (Fin) 28,5 (0)

7. Marthe Kraakstad Johabnsen (Nor) 36,3 (0)

8. Justine Braisaz Bouchet (Fra) 36,6 (2)

9. Maren Kirkeeide (Nor) 40,0 (1)

10. Camille Bened (Fra) 42,8 (0)

...

23. Polona Klemenčič (Slo) 1:11,8 (1)

34. Lena Repinc (Slo) 1:25,0 (0)

65. Anamarija Lampič (Slo) 2:19,0 (6)

98. Živa Klemenčič (Slo) 3:57,0 (4) Svetovni pokal, skupno:

1. Lou Jeanmonnot (Fra) 628 točk

2. Suvi Minkkinen (Fin) 548

3. Maren Kirkeeide (Nor) 521

4. Hanna Öberg (Šve) 485

5. Elvira Öberg (Šve) 475

6. Anna Magnusson (Šve) 471

7. Dorothea Wierer (Ita) 387

8. Camille Bened (Fra) 376

9. Lisa Vittozzi (Ita) 369

10. Justine Braisaz-Bouchet (Fra) 341

...

23. Polona Klemenčič (Slo) 168

49. Lena Repinc (Slo) 52

58. Anamarija Lampič (Slo) 33

...

