Biatlonska štafeta Francozom, Slovenija 14.

Francoski biatlonci so zmagovalci štafetne tekme na 4 x 7,5 kilometra za svetovni pokal v nemškem Ruhpoldingu. Slovenska četverica Miha Dovžan, Toni Vidmar, Matic Retnik in Lovro Planko je zasedla 14. mesto (+ 3:07,7; 1+7).

Za Slovence, v ekipi po zdravstvenih težavah in okrevanju po poškodbi še vedno ni najboljšega tekmovalca Jakova Faka, so nastopili Miha Dovžan, Toni Vidmar, Matic Retnik in Lovro Planko.

V prvi izmeni je zelo dobro začel Dovžan, ki je bil na obeh strelskih postankih natančen. Po prvem je bil tako celo tretji, po drugem peti, je pa nekaj izgubil v teku in predal kot sedmi, vodila je Nemčija.

Vidmar je bil manj natančen na strelišču; pri prvem postanku je moral popravljati enkrat, ob drugem pa trikrat, tako da je strelišče zapustil kot deveti, nato pa eno mesto pridobil v teku ter predal kot osmi.

Retnik je izgubljal mesta na tekaškem delu svoje izmene, vendar je to delno nadoknadil z natančnim streljanjem, saj je ponovil predstavo Vidmarja in na obeh postankih zadel vse tarče brez poprave. Strelišče je tako zapustil kot 12., s 45 sekundami za Švedi, ki so prevzeli vodstvo.

Do zadnje predaje pa je Retnik izgubil še tri mesta, za Slovenijo je tako Planko kot zadnji mož imel na 15. mestu minuto in 40 sekund zaostanka. Na strelišču je bil zadnji slovenski tekmovalec na prvem postanku petkrat natančen in napredoval na 13. mesto, v drugem pa kljub trem popravam moral še v kazenski krog, tako da je padel na 15. mesto, do cilja pa eno mesto še pridobil.

Na vrhu so se po zadnjem strelskem nastopu v teku do cilja za zmago pomerili Francozi, Norvežani, Nemci in Švedi. Francozi Fabien Claude, Oscar Lombardot, Quentin Fillon Maillet in Eric Perrot na koncu niso imeli težav in so zmagali zanesljivo, prav tako pa so Norvežani brez težav ubranili majhno prednost pred Nemčijo.

V petek bo na prizorišču svetovnega pokala v Ruhpoldingu na sporedu ženski sprint na 7,5 kilometra.

Biatlon, Ruhpolding, štafeta (m):



1. Francija 1:08:58,1 (1+4)

(Fabien Claude, Oscar Lombardot, Quentin Fillon Maillet, Eric Perrot)

2. Norveška +6,2 (0+7)

(Johannes Dale Skjevdal, Sturla Holm Laegreid, Martin Uldal, Vetle Sjaastad Christiansen)

3. Nemčija +7,9 (0+5)

(Justus Strelow, Danilo Riethmüller, David Zobel, Philipp Nawrath)

4. Švedska +24,0 (0+7)

5. Estonija +28,0 (0+4)

6. Češka +1:02,9 (0+12)

...

14. Slovenija +3:07,7 (1+7)

(Miha Dovžan, Toni Vidmar, Matic Repnik, Lovro Planko)