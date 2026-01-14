Slovenski ženski biatlonski štafeti ni uspelo ponoviti sedmega mesta iz Oberhofa, v Ruhpoldingu so se Slovenke morale zadovoljiti s 17. mestom. Ciljni sprint je pripadel štafeti Norveške za prvo zmago po marcu 2024.

Na Bavarskem je tekmo znova začela Lena Repinc, ki pa tokrat strelsko ni bila tako natančna, kot je to njena značilnost. Leže je potrebovala eno popravo, stoje pa vse tri, a ji ni bilo treba v kazenski krog.

Anamarija Lampič je morala v tri kazenske kroge. Foto: Guliverimage Anamarija Lampič je šla na progo kot 15. in že z minuto zaostanka. Slovenka, ki se še vedno ne počuti najbolje, je zadela vseh pet strelov leže, stoje pa ni bila natančna, tako da je morala v kar tri kazenske kroge.

Sanj o vrhunskem izidu je bilo konec, saj je zaostanek narasel na tri minute. Polona Klemenčič je korektno oddelala svoj nastop, s tremi popravami pa ni mogla popraviti položaja in je predala na 16. mestu. Živi Klemenčič se je uspelo rešiti, da je vodilne tekmovalke niso ujele in je lahko pritekla na cilj na 17. mestu.

Marič: Pričakovali smo več

"Po Oberhofu smo pričakovali veliko več. V štafetah je veliko odvisno od prve predaje in danes Lena ni naredila tistega, kar je sposobna. Po tem je šlo samo še navzdol. Za tri kazenske kroge Ane nimam besed, edina svetla točka danes je Polona, ki je naredila dober nastop. Živa je opravila po svojih zmožnostih," je v izjavi za Smučarsko zvezo Slovenije dejal glavni trener slovenske reprezentance Janez Marič.

Foto: Aleš Fevžer

Norvežankam ciljni sprint

V boju za zmago je bilo znova zelo zanimivo. Po zadnjem streljanju je vse kazalo na zmago Italijank, saj je imela Lisa Vittozzi nekaj prednosti pred tekmicami. Norvežanka Maren Kirkeeide se je s tretjega mesta podala 11 sekund za Italijanko, a se ni predala. Dobila je ciljni sprint in poskrbela za prvo zmago Norveške po marcu 2024. Na drugem mestu so tako pristale Italijanke, tretje pa so bile Švedinje. Jutri bo na Bavarskem moška štafeta, ki se bo prav tako začela ob 14.30. Foto: Guliverimage