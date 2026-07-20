Slovenska biatlonka Lena Repinc vse glasneje opozarja nase tudi na cestnem kolesu. V nedeljo je prepričljivo dobila Vzpon na Pokljuko, ki je štel za državno prvenstvo v vzponu, in osvojila naslov državne prvakinje med članicami.

Triindvajsetletna biatlonka Lena Repinc je na 15,7 kilometra dolgi preizkušnji z nekaj več kot 720 višinskimi metri nastopila za ekipo Born to Win BTC City Ljubljana. Na startni listi sicer ni bilo najboljših slovenskih cestnih kolesark, a je bila njena prednost pred drugouvrščeno tekmico, ki je znašala skoraj pet minut, kljub temu izjemna.

Repinc je konec junija nastopila tudi na državnem prvenstvu v cestni vožnji in v članski konkurenci osvojila deseto mesto.

Ne zapira si nobenih vrat

Kot je junija povedala na novinarski konferenci, bi se rada preizkusila na čim več resnih dirkah. Zanima jo predvsem, kako dobro se znajde pri vožnji v glavnini, ki je za novinke v kolesarstvu pogosto ena največjih preizkušenj, kako bi se odrezala v taktičnem smislu in kako bi se odzvala na precej višji ritem, kot ga je doslej izkusila na rekreativnih prireditvah.

"Ne zapiram si nobenih vrat," je bila glede morebitne menjave športa skrivnostna športnica, a poudarja, da biatlon za zdaj ostaja njen primarni šport.

"Odločila sem se, da letos poskusim na kakšni tekmi in vidim, ali mi je všeč tudi tekmovati, saj je med treningi in tekmami velika razlika. Vem, da na treningih na kolesu zelo uživam, lahko pa ugotovim, da mi tekme niso všeč in da to ni zame. Lahko pa mi bodo še bolj všeč in bom spoznala, da je to prava pot zame," je povedala na novinarski konferenci, ki jo je spremljal naš novinar Simon Kavčič.

Dodala je, da se ne vidi v kronometru in da tudi ni kolesarka za sprinte. Najraje ima klance, kar je z zmago na Pokljuki tudi potrdila.

Repinc je nase v kolesarskih krogih opozorila že lani, ko je v Kranju zmagala na 80-kilometrski preizkušnji v okviru rekreativnega festivala L'Etape Slovenia, mednarodne prireditve pod okriljem Dirke po Franciji.

Repinc je lani zmagala na 80-kilometrski preizkušnji v okviru rekreativnega festivala L'Etape Slovenia, mednarodne prireditve pod okriljem Dirke po Franciji. Foto: Instagram

Po poteh Floriana Lipowitza?

Če bi se v prihodnje vendarle odločila za menjavo športne kariere, ne bi bila prva, ki bi iz biatlona prestopila prav v kolesarstvo. Podoben korak je storil tudi Florian Lipowitz, zmagovalec letošnje dirke Po Sloveniji, ki trenutno z ekipo Red-Bull-BORA-hansgrohe nastopa na Dirki po Franciji.

Veliko navdušenja nad kolesarstvom kaže tudi francoski biatlonec Émilien Jacquelin, ki je na letošnjih olimpijskih igrah pritegnil pozornost tudi zaradi dejstva, da je tekmoval z originalnim uhanom legendarnega italijanskega kolesarja Marca Pantanija, ki je bil v otroštvu njegov vzornik.

Jacquelin je glede kolesarstva je naredil pomemben korak. Za nekaj mesecev se je pridružil razvojni ekipi NewGen Decathlon CMA CGM, da bi preveril svoj potencial v tekmovalnem kolesarstvu, od 1. avgusta 2026 pa naj bi lahko nastopal tudi na profesionalnih dirkah v dresu razvojne ekipe Decathlona.

Kot poroča francoski športni časnik L'Équipe, je v začetku julija po vrnitvi po zlomu ključnice nastopil na amaterski kolesarski dirki in zasedel četrto mesto.

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