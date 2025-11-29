Slovenski smučarski tekači se na prvi sprinterski preizkušnji v novi sezoni svetovnega pokala v finski Ruki niso prebili v izločilne boje. Od skromnih nastopov v kvalifikacijah sprinta v klasičnem koraku je najvišje z 42. mestom posegel Nejc Štern, Vili Črv je bil 50.

Kvalifikacije je dobil norveški as Johannes Hoesflot Klaebo, ki letos lovi jubilejno 100. zmago v svetovnem pokalu, trenutno je pri številki 98. Za 0,71 sekunde je ugnal Finca Emila Liekarija, tretji je bil še en domačim Joni Maki (+ 2,15).

Najboljši Slovenec je bil Štern na 42. mestu. Za Klaebom je zaostal 9,41 sekunde, izločilne boje najboljše trideseterice pa je zgrešil za nekaj manj kot dve sekundi.

Točko za svetovni pokal je za las na 50. mestu ujel še Črv, njegov zaostanek je znašal 11,26 sekunde. Slabše sta se danes odrezala Miha Šimenc in Anže Gros. Šimenc je z zaostankom 12,96 sekunde končal na 62. mestu, Gros pa je bil s 16,29 sekunde zaostanka 69.

V ženskih kvalifikacijah Slovenija ni imela predstavnice. Anja Mandeljc je v petek sezono začela z 49. mestom na 10-kilometrski preizkušnji, Eva Urevc pa se je zaradi bolezni pred dnevi že vrnila v domovino.

Najboljša je bila Švedinja Johanna Hagström, ki je za 1,44 sekunde ugnala Norvežanko Mathilde Myhrvold in za 1,60 sekunde Finko Johanno Matintalo.

Izločilni boji prvega letošnjega sprinta se bodo brez slovenske udeležbe začeli ob 11.25.

Preberite še: