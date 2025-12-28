Norvežana Johannes Hoesflot Klaebo in Kristine Stavaas Skistad sta zmagovalca sprinta v prosti tehniki za svetovni pokal v smučarskem teku v italijanskem Dobbiacu. Na uvodni tekmi letošnje jubilejne 20. novoletne turneje Tour de Ski se je od Slovencev v izločilne boje prebil Nejc Štern, ki je izpadel v četrtfinalu in končal na 27. mestu.

Johannes Hoesflot Klaebo, ki je pred tem dobil kvalifikacije, je bil prepričljiv tudi v izločilnih bojih. V finalu je pospešil in za sabo pustil tekmece že nekaj sto metrov pred ciljem. Do konca je zadržal prednost, zmagovalni oder pa sta dopolnila njegova rojaka Lars Heggen (+ 0,13) in Oskar Opstad Vike (+ 0,80).

Norveški zvezdnik je tako uspešno začel obrambo naslova in lov na rekordno peto slavje na novoletnih turnejah, toliko jih doslej ni osvojil še nihče v zgodovini. S četrto zmago v sezoni je števec zmag v svetovnem pokalu pomaknil že na 102, 22. je slavil na tekmah turneje.

Po 23. mestu v kvalifikacijah je v izločilnih bojih nastopil tudi 22-letni Nejc Štern. V četrtfinalni skupini je v družbi Švicarja Valeria Gronda, Norvežana Haralda Oestberga Amundsena, Nemca Jana Stölbena ter Američanov Bena Ogdena in Jacka Younga zasedel zadnje, šesto mesto. Skupno je osvojil 27. mesto.

Preostali Slovenci so obstali v kvalifikacijah. Vili Črv je končal na 47. mestu (+ 7,35), 76. med 121 uvrščenimi je bil Anže Gros (+ 12,06), 78. pa Miha Šimenc (+ 12,21).

Norvežanka vodila od starta do cilja

Kristine Stavaas Skistad, šesta po kvalifikacijah, je v ženskem finalu vodila od starta do cilja, izkoristila pa tudi padec zmagovalke kvalifikacij Johanne Hagström tik po startu. Na drugem mestu je z zaostankom 0,24 sekunde končala Nemka Coletta Rydzek, tretja je bila Švedinja Maja Dahlqvist (+ 0,35).

Stavaas Skistad je izkoristila tudi padec zmagovalke kvalifikacij Johanne Hagström. Foto: Guliverimage

Šestindvajsetletna Norvežanka je vpisala 13. zmago v svetovnem pokalu, drugo letos po uvodnem sprintu v Ruki ter tretjo na tekmah novoletne turneje. Vse njene zmage, kot tudi vseh 22 uvrstitev na zmagovalne stopničke, so prišle v sprintu.

Potem ko je Eva Urevc v petek napovedala konec kariere, je Anja Mandeljc edina Slovenka, ki je začela novoletno turnejo. Šestindvajsetletnica, ki se bolje znajde na razdalji, je v kvalifikacijah končala na 62. mestu med 90 uvrščenim. Za najhitrejšo je zaostala za 12,16 sekunde.

Oba zmagovalca današnjega sprinta bosta oblekla zlato majico vodilnega v seštevku turneje. Ob tem sta prejela tudi minuto bonifikacij za skupni seštevek Tour de Skija ter sta lastnika srebrne majice za najboljšega sprinterja in najboljšo sprinterko na turneji.

V ponedeljek bo na vrsti prva preizkušnja na razdalji letošnje turneje. Na sporedu bosta tekmi na 10 km v klasičnem koraku s posamičnim startom. Moški bodo začeli ob 11.45, ženske pa ob 14.45.

