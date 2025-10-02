Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

TELEKOM SLOVENIJE

N. V.

2. 10. 2025,
11.44

Viralni video iz Švedske: "Na Balkanu se jih sramujemo, tukaj so trend"

opanke | Foto TikTok

Foto: TikTok

Na TikToku kroži video iz trgovine na Švedskem, ki prodaja nenavadno obutev, podobno opankam, kar je vzbudilo ogromno pozornosti spletnega občinstva z Balkana.

Uporabnica TikToka iz BiH, ki živi na Švedskem, je objavila posnetek iz neke švedske trgovine z obutvijo, kjer je njeno pozornost pritegnil nenavaden kos.

"Opanke za 150 evrov, zadnji modni krik," je zapisala ob posnetku gumijastega obuvala, ki res spominja na opanke, tradicionalno obuvalo z Balkanskega polotoka.

"Medtem ko se mi na Balkanu sramujemo podeželskih opankov, so ti na Švedskem najnovejši modni trend. 150 evrov, na voljo so tudi v oranžni barvi," še pove v videu.

Obuvalo, ki ga je posnela, so pravzaprav gumijaste galoše norveške modne znamke Swims, vodoodporna zaščita, ki jo nataknemo čez čevlje. Kljub temu pa je posnetek sprožil plaz komentarjev uporabnikov z območja Balkana, ki so nemudoma začeli zbijati šale, kot so "Bili smo moderni, pa sploh nismo vedeli", "V vsem smo bili prvi", "Mi smo jih že opustili, Evropa jih šele spoznava" in "Ko bo opanke predstavila Balenciaga, bodo po 3000 evrov".

