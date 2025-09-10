Naravna rešitev proti podočnjakom, ki je obnorela TikTok

Po družbenih omrežjih je zaokrožil trend, ki poskrbi za zmanjšanje podočnjakov. Ta viralni trik je hitro navdušil, saj zanj potrebujete le en izdelek, ki ni finančni zalogaj. Če vas zanima, o katerem izdelku govorimo in kako se lahko z njim znebite podočnjakov, berite članek naprej.

Kozmetični izdelki za nego kože in oči so pogosto dragi, poleg tega pa se hitro porabijo, zato si jih moramo ves čas znova in znova kupovati. Na družbenih omrežjih pa se je pojavil trik, ki vključuje le en sam izdelek, ki ne stane veliko, hkrati pa naj bi bil po poročanju mnogih učinkovit pri zmanjševanju podočnjakov.

Ricinusovo olje kot zdravilo za podočnjake

TikTok je že večkrat zaslovel z nenavadnimi lepotnimi triki, tokrat pa je v ospredju ricinusovo olje. Mnogi uporabniki in uporabnice poročajo, da jim je redna uporaba pomagala pri zmanjšanju temnih kolobarjev in napihnjenosti pod očmi. Čeprav gre za naravno olje, ki se sicer pogosto uporablja za nego las, trepalnic in obrvi, je tokrat svoje mesto našlo tudi v večerni rutini nege kože okoli oči.

Kako uporabljati ricinusovo olje?

Uporaba ricinusovega olja za podočnjake je preprosta. Po večernem čiščenju obraza na konico prsta ali vatirano palčko nanesite kapljico ricinusovega olja. Nežno ga vmasirajte v predel pod očmi ter pustite, da se olje vpije čez noč. Ob tem pa velja opozorilo, da začnete z majhnimi količinami in spremljajte, kako se bo koža odzvala.

