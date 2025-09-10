Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Taja Kaja Cekuta

Sreda,
10. 9. 2025,
11.49

Osveženo pred

1 ura, 10 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,01

Natisni članek

Natisni članek
TikTok viralno trik Podočnjaki ricinusovo olje

Sreda, 10. 9. 2025, 11.49

1 ura, 10 minut

Naravna rešitev proti podočnjakom, ki je obnorela TikTok

Avtor:
Taja Kaja Cekuta

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,01
Podočnjaki | Foto Shutterstock

Foto: Shutterstock

Po družbenih omrežjih je zaokrožil trend, ki poskrbi za zmanjšanje podočnjakov. Ta viralni trik je hitro navdušil, saj zanj potrebujete le en izdelek, ki ni finančni zalogaj. Če vas zanima, o katerem izdelku govorimo in kako se lahko z njim znebite podočnjakov, berite članek naprej.

@megmcpherson Afforable and effective treatment for dark circles #darkcirclestreatment #castoroil #darkcirclesundereyes #affordableskincare #eyecreamfordarkcircle ♬ original sound - Megan McPherson

Preprosta rešitev, ki ni finančni zalogaj

Kozmetični izdelki za nego kože in oči so pogosto dragi, poleg tega pa se hitro porabijo, zato si jih moramo ves čas znova in znova kupovati. Na družbenih omrežjih pa se je pojavil trik, ki vključuje le en sam izdelek, ki ne stane veliko, hkrati pa naj bi bil po poročanju mnogih učinkovit pri zmanjševanju podočnjakov. 

@vl.vladimirovaa The anti-inflammatory properties & Omega 3 acids reach the lower layer of the skin & keep it hydrated 🫶🏻🤍 #castoroil #darkcircles #undereyebags #undereyecircles #fyp #castoroilbenefit ♬ original sound - boycrazy

Ricinusovo olje kot zdravilo za podočnjake

TikTok je že večkrat zaslovel z nenavadnimi lepotnimi triki, tokrat pa je v ospredju ricinusovo olje. Mnogi uporabniki in uporabnice poročajo, da jim je redna uporaba pomagala pri zmanjšanju temnih kolobarjev in napihnjenosti pod očmi. Čeprav gre za naravno olje, ki se sicer pogosto uporablja za nego las, trepalnic in obrvi, je tokrat svoje mesto našlo tudi v večerni rutini nege kože okoli oči.

@vanilla_swirlxx how i healed my dark circles/ under eye bags using castor oil 🫶🏼🫡 #castoroil #darkcircles #undereyebags #skincarehacks #skincaretip ♬ KEHLANI - HYPERCLUB

Kako uporabljati ricinusovo olje?

Uporaba ricinusovega olja za podočnjake je preprosta. Po večernem čiščenju obraza na konico prsta ali vatirano palčko nanesite kapljico ricinusovega olja. Nežno ga vmasirajte v predel pod očmi ter pustite, da se olje vpije čez noč. Ob tem pa velja opozorilo, da začnete z majhnimi količinami in spremljajte, kako se bo koža odzvala.

@vl.vladimirovaa My holy grail 🤍 #castoroil #undereyebags #undereyecircles #undereyetreatment ♬ original sound - vl.vladimirovaa

Preberite še:

Gua Sha
Trendi Kakšne so prednosti masažne tehnike gua sha?
Vazelin
Trendi Lepotne skrivnosti vazelina
pistacije
Trendi Živilo, ki se ne uporablja le v kulinariki, temveč tudi v lepoti
TikTok viralno trik Podočnjaki ricinusovo olje
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Novi paketi

Novi paketi

Preverite ponudbo novih paketov SUPR voznik. Samo za člane programa zvestobe Telekoma Slovenije.