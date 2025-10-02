Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
STA

Četrtek,
2. 10. 2025,
11.06

Osveženo pred

1 ura, 5 minut

Četrtek, 2. 10. 2025, 11.06

1 ura, 5 minut

ZDA zavrnile Irancem vstop na žreb mundiala

Združene države Amerike so po navedbah iranske nogometne zveze iranski delegaciji zavrnile vstop na žreb svetovnega prvenstva. ZDA so zavrnile predsednika zveze Mehdija Tadža, selektorja Amirja Galenoeija in sedem drugih uradnikov, tiskovnega predstavnika Amir-Mehdija Alawija navaja nemška tiskovna agencija dpa.

Iranska zveza bo zdaj poskušala prek predsednika mednarodne zveze Fife Giannija Infantina razveljaviti odločitev. Upa, da bo prepoved odpravljena v naslednjih dveh tednih.

Žreb bo 5. decembra v Washingtonu, turnir pa pa bo prihodnje leto v ZDA, Kanadi in Mehiki. Fifa se sklicuje na dogovore z ameriško vlado in predvideva, da bo ta Irancem dovolila vstop v državo.

Ameriški predsednik Donald Trump je uvedel prepoved potovanja za ljudi iz več držav, vključno z Iranom, čigar reprezentanca se je že uvrstila na SP. Vendar pa je v odloku ameriškega predsednika glede svetovnega prvenstva in olimpijskih iger leta 2028 v Los Angelesu določeno tudi, da bodo za športnike, trenerje, podporno osebje in ožje družinske člane veljale izjeme prepovedi.

Iran in ZDA nimata diplomatskih odnosov že več kot 45 let in veljata za dva največja sovražnika, še navaja dpa. Skoraj dva milijona Irancev živi v ZDA in kljub političnim razlikam so lahko obiskali svoje družinske člane. Toda tudi ta družinska srečanja so zaradi trenutne prepovedi potovanja onemogočena.

