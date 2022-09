Zvezdniški par bo spet zibal

Igralka Blake Lively je ta teden nepričakovano razkrila, da je noseča, ko se je na dogodku revije Forbes v New Yorku pojavila z nedvoumno zaobljenim trebuščkom. Nosečnosti sicer ni komentirala, ampak se je le zadovoljno smehljala fotografom.

Foto: Profimedia

To bo zanjo in za njenega moža, igralca Ryana Reynoldsa, četrti otrok, imata že tri hčerke. Sicer sta že ob poroki zatrjevala, da si želita veliko družino, saj sta v takšni tudi oba odraščala. "Z veseljem bi rodila celo leglo otrok," je leta 2014, pred rojstvom prve hčerke, izjavila Blake Lively.

35-letnica se sicer v zadnjih letih ni intenzivno ukvarjala s snemanji, ampak se je bolj posvetila družini, za podoben korak pa se je lansko jesen odločil tudi Reynolds. Sporočil je, da si bo vzel premor od igre in snemanj ter svoj čas posvetil otrokom.

Foto: Guliverimage/Picture Alliance

"Veliko sem igral in nočem zamuditi trenutkov z njimi," je pojasnil, "rad bi, da imajo normalen urnik, to je pomembno za njihov razvoj in uživam v vlogi zavzetega očeta. Rad jih vozim v šolo in jih nato pridem iskat."

