Od Cavazze do Katarine Kresal: ti znani Slovenci bodo letos srečali abrahama

Abrahama mnogo ljudi dočaka z nelagodjem, češ da so z njim zakorakali že v jesen svojega življenja, spet drugi se ga veselijo, češ da so to – prosto po Avsenikih – najlepša leta.

Kdo pa so znani Slovenci in Slovenke, ki so se rodili leta 1973 in bodo torej letos dopolnili okroglih 50? Med glasbeniki, igralci in drugimi estradniki bodo to na primer glasbenik Dalaj Eegol, znan tudi pod prejšnjim imenom Ali En in vzdevkom RecycleMan (24. februar), pevec skupine Big Foot Mama Grega Skočir (9. marec), igralec Sebastijan Cavazza, glasbenik Jan Plestenjak (27. marec), TV-voditelj Dani Bavec (22. maj), maneken in igralec Jurij Bradač (29. junij), pevka Saša Lendero (6. avgust), TV-voditeljica Mojca Mavec (24. oktober) in pevka Karmen Stavec (21. december).

9. marca bo 50. rojstni dan praznoval Grega Skočir, frontman skupine Big Foot Mama. Foto: Mediaspeed

50. rojstni dan bodo slavili tudi novinarka in voditeljica Manica Janežič Ambrožič (22. januar), igralec Gorazd Žilavec (26. januar), igralec in glasbenik Jure Ivanušič (24. marec), režiser Marko Naberšnik (12. april), pesnik in pisatelj Jurij Hudolin, pesnik in pisatelj Aleš Šteger (31. maj), slikar Arjan Pregl (5. julij) in režiserka Tijana Zinajić (15. december).

Kar nekaj abrahamovskih slavij bo tudi med aktualnimi in nekdanjimi politiki. 50 let bosta na primer dopolnili poslanki SDS Alenka Jeraj (23. februar) in Anja Bah Žibert (27. junij), pa nekdanja notranja ministrica in predsednica LDS Katarina Kresal (28. januar), župan Novega mesta Gregor Macedoni (15. februar), zdravstveni minister Danijel Bešič Loredan (18. maj), državni sekretar na ministrstvu za obrambo Damir Črnčec (19. junij) ter predsednik uprave Darsa in nekdanji podpredsednik NSi Valentin Hajdinjak (6. december).

Špela Pretnar bo 50 let dopolnila 5. marca. Foto: Bojan Puhek

Med prepoznavnimi športniki, ki so sicer v glavnem že končali tekmovalno kariero, pa bodo 50 let letos dopolnili deskar na snegu Dejan Košir (30. januar), kolesar Gorazd Štangelj (27. januar), smučarski skakalec Damjan Fras (21. februar), smučarka Špela Pretnar (5. marec), smučar Peter Pen (14. junij), plesalec Andrej Škufca (25. november), košarkar Boris Gorenc (3. december) ter člana zlate nogometne generacije Ermin Šiljak (11. maj) in Amir Karić (31. december).

