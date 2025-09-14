Španski dirkač Marc Marquez (Ducati), vodilni v seštevku sezone svetovnega prvenstva, je zmagovalec motociklistične dirke v elitnem razredu motoGP v italijanskem Misanu. Na drugem mestu je končal domačin Marco Bezzecchi (Aprilia), tretji je bil mlajši brat zmagovalca Alex Marquez (Ducati Gresini).

Marc Marquez je tako v Misanu na terenu svoje ekipe Ducati, a tudi na terenu ta konec tedna najbolj nevarnega tekmeca Bezzecchija popravil sobotno napako, ko je na sprinterski dirki padel in mu prepustil zmago. Danes je bil Bezzecchi po startu sicer prvi, a ga je Španec prehitel v 12. krogu, potem pa vodstvo obdržal do konca.

A najboljši dirkač te sezone ni imel lahkega dela. Do prvega mesta je prišel po manjši napaki Bezzecchija pri zaviranju, nato pa se je italijanski tekmec trdno držal slovitega španskega dirkača in mu ni dovolil, da bi razmišljal o počitku. V zadnjih krogih so domači privrženci - oziroma vsaj tisti del, ki ni bil v Ducatijevi rdeči barvi - morda celo upali, da bi lahko napadel za prvo mesto, a je bil vendarle nekaj desetink preveč zadaj.

Sta pa imela oba na koncu precejšnjo prednost pred mlajšim Marquezom in tistimi, ki so končali pod zmagovalnim odrom. Četrti je bil še en domačin Franco Morbidelli (Ducati VR46), italijanski uspeh in uspeh poltovarniške Ducatijeve zasedbe je s petim mestom dopolnil njegov moštveni sotekmovalec Fabio di Giannantonio, šesti je bil drugi španski dirkač ekipe Gresini Fermin Aldeguer.

Med razočaranimi je bil spet Francesco Bagnaia. Ducatijev drugi voznik tudi v domačem Misanu nikakor ni našel prave forme, na sprintu je ostal brez točk na 13. mestu, danes je s proge zletel v devetem krogu. Že pred njim je zaradi tehničnih težav odstopil Španec Pedro Acsota (KTM), ki je bil takrat v boju za tretje mesto.

V soboto je Marc Marquez doživel enega redkih porazov v tej sezoni, šele drugič na 17 sprinterskih dirkah namreč ni zmagal. Marc Marquez je sicer podobno kot danes po polovici dirke prehitel Bezzecchija, a je nato naredil napako in zdrsnil v pesek.

Kot je povedal v izjavi za prireditelje dirke, ga je prav ta napaka spodbudila, da je bil danes še bolj motiviran, pa tudi previden. "Dal sem vse od sebe. Po tistem, kar se je zgodilo včeraj, sem imel še dodaten motiv. Marco je močno pritiskal, a sem imel pravi ritem in sem zdržal. Zelo pomembna zmaga za Ducati, sem pa tudi čutil pritisk," je dejal zmagovalec. Marquez je ob prihodu na zmagovalni oder svoj dirkaški kombinezon prinesel kar v rokah in nato z njim pomahal navijačem - morda tudi zaradi odziva dela gledalcev po sobotnem odstopu, ko so številni ob njegovem padcu zaploskali.

Čustva pa je komaj krotil Bezzecchi: "Za zmago je to verjetno najboljša dirka v mojem življenju. Dobil sem kvalifikacije, zmagal v sprintu, na dirki sem bil povsem blizu Marcu, ki je v vrhunski formi. Dal sem res vse od sebe, tudi zaradi navijačev, ki so me izjemno spodbujali in mi dali dodatno energijo."

V seštevku SP je Marc Marquez spet povečal naskok pred Alexom Marquezom; zdaj ima starejši brat 512 točk, mlajši pa 330. Tretji je ostal Italijan Francesco Bagnaia (Ducati), ki je danes odstopil, z 237 točkami, a se mu je že povsem približal Bezzecchi (229).

Naslednja postaja SP, na kateri bi lahko Marc Marquez že potrdil naslov prvaka, bo japonski Motegi čez 14 dni.