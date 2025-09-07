Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
STA

Nedelja,
7. 9. 2025,
14.55

Osveženo pred

20 minut

Nedelja, 7. 9. 2025, 14.55

20 minut

Alex Marquez v Barceloni premagal Marca Marqueza

STA

Alex Marquez | Alex Marquez je slavil v Barceloni. | Foto Reuters

Alex Marquez je slavil v Barceloni.

Foto: Reuters

Španec Alex Marquez (Ducati Gresini) je zmagovalec dirke svetovnega prvenstva v motociklizmu razreda motoGP v Barceloni. Za drugo zmago v sezoni je premagal brata Marca Marqueza (Ducati), ki je kljub drugemu mestu ostal prepričljivo vodilni v seštevku sezone.

Mlajši Marquez je tako na domačem terenu prekinil prevlado starejšega brata in preprečil, da bi ta osvojil nov dvojček zmag, potem ko je v soboto Marc že zmagal na sprintu. Takrat je sicer vodil Alex, a naredil napako in padel.

Danes je bil bolj zanesljiv, starejšega brata je prehitel v petem krogu in potem vodstva ni več spustil iz rok. Tretje mesto za Špancema je osvojil Italijan Enea Bastianini (KTM Tech 3).

Po razpletu današnje dirke ima Marc Marquez v SP 487 točk, Alex Marquez pa je malenkostno zmanjšal zaostanek in je zdaj pri 305 točkah.

Naslednja preizkušnja bo dirka za VN San Marina v Misanu naslednji teden.

Alex Marquez dobil kvalifikacije, šprint pa znova Marc Marquez
Sedmi zaporedni popoln konec tedna za Marca Marqueza
