Španec Alex Marquez (Ducati Gresini) je zmagovalec dirke svetovnega prvenstva v motociklizmu razreda motoGP v Barceloni. Za drugo zmago v sezoni je premagal brata Marca Marqueza (Ducati), ki je kljub drugemu mestu ostal prepričljivo vodilni v seštevku sezone.

Mlajši Marquez je tako na domačem terenu prekinil prevlado starejšega brata in preprečil, da bi ta osvojil nov dvojček zmag, potem ko je v soboto Marc že zmagal na sprintu. Takrat je sicer vodil Alex, a naredil napako in padel.

Danes je bil bolj zanesljiv, starejšega brata je prehitel v petem krogu in potem vodstva ni več spustil iz rok. Tretje mesto za Špancema je osvojil Italijan Enea Bastianini (KTM Tech 3).

Po razpletu današnje dirke ima Marc Marquez v SP 487 točk, Alex Marquez pa je malenkostno zmanjšal zaostanek in je zdaj pri 305 točkah.

Naslednja preizkušnja bo dirka za VN San Marina v Misanu naslednji teden.