Alex Marquez osvojil najboljši startni položaj na VN Katalonije

Španec Alex Marquez (Ducati-Gresini) je pred dirko motociklistov za veliko nagrado Katalonije osvojil najboljši startni položaj. Pred 15. od 22 dirk sezone svetovnega prvenstva v razredu motoGP je bil v kvalifikacijah pred Francozom Fabiom Quartararom (Yamaha) in starejšim bratom Marcom Marquezom (Ducati).

Alex Marquez, ki se je na prejšnjih treh dirkah SP mučil, je tokrat v kvalifikacijah prepričljivo ugnal konkurenco in izboljšal rekord steze, ki ga je nekaj minut pred njim na dirkališču Montmelo postavil Quartararo.

Katalonec je končal z 267 oziroma 409 tisočinkami sekunde prednosti pred Francozom in svojim bratom Marcom ter si zagotovil svoj drugi najboljši startni položaj v karieri po Argentini leta 2023.

Šestkratni svetovni prvak Marc Marquez, ki v prvenstvu vodi s 175 točkami prednosti pred svojim mlajšim bratom, ima 14 zaporednih zmag v motoGP, sedem v sprintu in sedem v običajnih dirkah za veliko nagrado, vendar bi se ta niz lahko prekinil v Kataloniji.

Italijan Francesco Bagnaia, drugi član Ducatija in za bratoma Marquez tretji v seštevku prvenstva, je prvem krogu je končal šele na 11. mestu in bo startal z 21. mesta, kar je njegov najslabši rezultat od aprila 2022 in kvalifikacij na Portugalskem.

Danes ob 15. uri se bo začela sprinterska dirka, v nedeljo ob 14. uri bo še običajna za VN Katalonije.

