Sobota, 6. 9. 2025, 12.42
17 minut
MotoGP
Alex Marquez osvojil najboljši startni položaj na VN Katalonije
Španec Alex Marquez (Ducati-Gresini) je pred dirko motociklistov za veliko nagrado Katalonije osvojil najboljši startni položaj. Pred 15. od 22 dirk sezone svetovnega prvenstva v razredu motoGP je bil v kvalifikacijah pred Francozom Fabiom Quartararom (Yamaha) in starejšim bratom Marcom Marquezom (Ducati).
Alex Marquez, ki se je na prejšnjih treh dirkah SP mučil, je tokrat v kvalifikacijah prepričljivo ugnal konkurenco in izboljšal rekord steze, ki ga je nekaj minut pred njim na dirkališču Montmelo postavil Quartararo.
Katalonec je končal z 267 oziroma 409 tisočinkami sekunde prednosti pred Francozom in svojim bratom Marcom ter si zagotovil svoj drugi najboljši startni položaj v karieri po Argentini leta 2023.
Šestkratni svetovni prvak Marc Marquez, ki v prvenstvu vodi s 175 točkami prednosti pred svojim mlajšim bratom, ima 14 zaporednih zmag v motoGP, sedem v sprintu in sedem v običajnih dirkah za veliko nagrado, vendar bi se ta niz lahko prekinil v Kataloniji.
Italijan Francesco Bagnaia, drugi član Ducatija in za bratoma Marquez tretji v seštevku prvenstva, je prvem krogu je končal šele na 11. mestu in bo startal z 21. mesta, kar je njegov najslabši rezultat od aprila 2022 in kvalifikacij na Portugalskem.
Danes ob 15. uri se bo začela sprinterska dirka, v nedeljo ob 14. uri bo še običajna za VN Katalonije.
