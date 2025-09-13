Italijan Marco Bezzecchi (Aprilia) je zmagovalec šprinterske dirke motociklističnega svetovnega prvenstva razreda motoGP za VN San Marina. Na dirkališču v Misanu je zmagal pred Špancem Alexom Marquezom (Ducati Gresini). Vodilni v seštevku sezone, Alexov starejši brat Marc Marquez (Ducati), je po padcu predčasno končal dirko.

Padec Marca Marqueza ne bo bistveno vplival na razvrstitev, saj je njegov brat Alex Marquez, ki je najbližji zasledovalec, nadoknadil le devet točk v skupnem seštevku. Zdaj jih ima Marc 487, Alex pa 314.

Že kvalifikacije so nakazale, da bi lahko Marc Marquez doživel enega redkih porazov v tej sezoni (do te dirke le na eni od prejšnjih 16 sprinterskih preizkušenj ni zmagal), saj je v kvalifikacijah dopoldne končal šele na četrtem mestu, za Marcom Bezzecchijem, mlajšim bratom in Francozom Fabiem Quartararojem (Yamaha).

Marco Bezzecchi je dobil kvalifikacije in še šprint. Foto: Guliverimage V uvodu šprinta je Bezzecchi ubranil najboljši štartni položaj in povedel, za drugo mesto pa sta se udarila oba Marqueza. Marc se je po nekaj krogih prebil na drugo mesto, potem pa že na prvo, a tam ni ostal prav dolgo, saj je že v šestem krogu naredil napako in zdrsnil v zavoju ter končal v pesku. Do konca nato ni prišlo do sprememb, Bezzecchi je zadržal prvo mesto pred Alexom Marquezom, tretje mesto pa je po padcu Marca zasedel Italijan Fabio Di Giannantonio (Ducati VR46).

S padcem je starejši Marquez zapravil teoretične možnosti, da bi že v Misanu potrdil naslov svetovnega prvaka, a da bo glede na prednost v seštevku teoretično prednost v neulovljivo praktično lahko spremenil že na naslednjem dirkaškem koncu tedna na Japonskem.

Alex Marquez pa je nekoliko povečal tudi naskok pred drugim tovarniškim dirkačem Ducatija. Italijan Francesco Bagnaia tudi v Misanu vozi v slogu letošnje sezone, s 13. mestom je ostal brez točk, tako da za mlajšim Marquezom na tretjem mestu v seštevku zaostaja že 77 točk. Bolj kot o drugem mestu pa bo moral razmišljati o obrambi tretjega, saj se mu je Bezzecchi s šprintersko zmago približal na 28 točk.

Klasična dirka motoGP bo v nedeljo ob 14. uri.