Aktualni svetovni prvak v formuli 1 Lando Norris (McLaren) je dosegel najhitrejši čas prvega dne uradnih testiranj v Bahrajnu, kjer se je začelo odštevanje do uvodne dirke, ki bo 8. marca v Avstraliji. Največ krogov je odpeljal Max Verstappen (Red Bull). George Russell (Mercedes) je bil na šestem mestu, njegov šef Toto Wolff pa je vlogo favorita predal ekipi Red Bull. Rezultati testiranj ne bodo povsem verodostojni, besedni dvoboji med dirkači in predvsem šefi ekip pa morda še bolj zanimivi. Nova generacija dirkalnikov in pogonskih sklopov pomeni veliko negotovost, kdo bo letos lahko konkuriral za zmage in naslov svetovnega prvaka.

Januarska zasebna testiranja v Barceloni so pripadla Mercedesu, ki je dosegel najhitrejši čas in odpeljal največ krogov, kar 500, a takrat so ekipe še skrivale končno podobo dirkalnika, pa še vremenske razmere so bile precej slabe (dež in nizke temperature). Vsaj nekoliko bolj točno sliko razmerja moči, kdo je po novih pravilih naredil najboljši dirkalnik in najboljši pogonski sklop, bodo dali prvi trije dnevi testiranj v Bahrajnu. Rezultatov sicer ne gre jemati povsem resno, saj na posamezen dan vsaka ekipa opravlja svoj načrt testiranj: drugačne pnevmatike, različna količina goriva, preizkušajo pa tudi različne elemente na dirkalniku.

Aktualni prvak Lando Norris ima na dirkalniku številko 1. Foto: Reuters Prvo dopoldne testiranj je bil najhitrejši Max Verstappen (Red Bull), popoldne pa je najboljši krog dneva odpeljal aktualni svetovni prvak Lando Norris (McLaren). Njegov čas kroga je bil 1:34,669, kar je pet sekund počasneje od lanskega najboljšega časa testiranj v Bahrajnu. Do konca šestdnevnih testiranj bodo ta dosežek zagotovo še izdatno izboljšali. Novi dirkalniki tako ne bodo občutno počasnejši od lanskih, kot se je sprva mislilo. Drugouvrščeni Verstappen je imel samo dobro desetinko počasnejši čas, je pa odpeljal med vsemi daleč največ krogov, kar 136. Na stezi je bil namreč dopoldne in popoldne, Isack Hadjar bo z drugim Red Bullovim dirkalnikom vozil v četrtek. Najmanj krogov je naredila ekipa Aston Martin, Lance Stroll vsega 27, tako da še vedno ni jasno, kakšen dirkalnik je dizajniral Adrian Newey.

Bahrajn, testiranja, 1. dan:



1. Lando Norris (McLaren) 1:34,669 (58 krogov)

2. Max Verstappen (Red Bull) +0,129 (136)

3. Charles Leclerc (Ferrari) +0,521 (79)

4. Esteban Ocon (Haas) +0,909 (115)

5. Oscar Piastri (McLaren) +0,933 (54)

6. George Russell (Mercedes) +1,439 (56)

7. Lewis Hamilton (Ferrari) +1,764 (52)

8. Pierre Gasly (Alpine) +2,096 (49)

9. Nico Hülkenberg (Audi) +2,192 (73)

10. Alex Albon (Williams) +2,768 (68)

11. Kimi Antonelli (Mercedes) +2,960 (30)

12. Arvid Lindblad (Racing Bulls) +3,276 (75)

13. Carlos Sainz (Williams) +3,552 (77)

14. Sergio Perez (Cadillac) +4,159 (58)

15. Gabriel Bortoleto (Audi) +4,202 (49)

16. Valtteri Bottas (Cadillac) +4,481 (49)

17. Lance Stroll (Aston Martin) +5,214 (36)

18. Franco Colapinto (Alpine) +5,661 (28)

Niso vozili: Isack Hadjar (Red Bull), Fernando Alonso (Aston Martin), Liam Lawson (Racing Bulls), Oliver Bearman (Haas)

Kdo ima najboljši pogonski sklop?

Toto Wolff zna z besedami in Red Bullu že vrača. Foto: Reuters Nihče ne bo želel govoriti o ciljih in ugibati, ali je njihov dirkalnik dovolj dober. Znajo prelagati vlogo favorita drug na drugega. In to se je začelo že prvi dan. Če se je v zadnjih tednih govorilo, da je Mercedes izdelal najboljši pogonsko sklop, pa zdaj vodja Mercedesove ekipe Toto Wolff pravi: "Upal sem, da so slabši, a so opravili zelo dobro delo. Rekel bi, da je njihov dirkalnik in njihov pogonski sklop ta trenutek merilo za vse druge." Pri tem misli na Red Bullovo ekipo, ki ni sama izdelala le šasije dirkalnika, ampak tudi pogonski sklop. Tega so naredili skupaj z novim partnerjem. To je Ford. Honda je zapustila obe Red Bullovi ekipi in od zdaj naprej sodeluje z ekipo Aston Martin. "Poleg tega pa ima Red Bull še Maxa. To je zelo močna kombinacija." Besedni dvoboj med Red Bullom in Mercedesom je sicer v zadnjih letih že stalnica. Prav Red Bullova ekipa je bila pozimi najbolj glasna, češ da Mercedesov pogonski sklop ni povsem v skladu s pravili. A kot pravi James Vowles, vodja Williamsove ekipe, ki tudi uporablja Mercedesov motor in menjalnik: "Tekmeci so besni, ker je Mercedesov pogonski sklop najboljši, je pa povsem legalen."

Solze sreče v ekipi Cadillac

Sergio Perez in Valtteri Bottas s prvim Cadillacovim dirkalnikom formule 1. Foto: Reuters V Bahrajnu spremljamo tudi dve novi ekipi. No, nova je samo ena, to je Cadillac oziroma ekipa v lastništvu Generals Motors in podjetja TWG. Audi pa je nasledil ekipo Sauber. Za nemško ekipo bosta dirkala veteran Nico Hülkenberg in mladi Gabriel Bortoleto, za ameriško ekipo pa dva veterana že z zmago v formuli 1, Valtteri Bottas in Sergio Perez. "Presenečen sem bil, kako dobro je ekipa pripravljena. In ekipa še napreduje. Gradijo nove prostore. So zelo resni. Tukaj niso samo za zabavo," o 11. ekipi na štartni vrsti pove Bottas. "Dirkalnik je bil končan v zadnjem hipu. Ko smo ga prvič zapeljali na stezo, je kar nekaj ljudi jokalo."