Prevc zablestel, nato pa predčasno pospravil smuči

Po četrtkovem prvem preizkusu velike skakalnice v Predazzu so smučarski skakalci opravili še z drugim uradnim treningom pred sobotno tekmo. V prvi seriji današnjega treninga je bil najdaljši Domen Prevc s 138,5 metra, ki pa se je nato odločil, da v drugo in tretje ne bo nastopil. Timi Zajc je imel v prvo peto daljavo, v drugo 13., nato pa 21. Anže Lanišek je bil v prvi seriji treninga 16., nato 30. in za konec peti.

V prvi seriji današnjega treninga je v polnem sijaju zablestel Domen Prevc, ki je pristal pri 138,5 metra (90,8 točke) in osvojil prvo mesto. Drugi je bil Avstrijec Jan Hörl (137 metrov; 90,2 točke), tretji pa Japonec Ren Nikaido (134 metrov; 86,3 točke). Odlično se je odrezal tudi Timi Zajc (132 metrov; 75,7 točke), ki je bil peti. Anže Lanišek pa je imel 16. daljavo (121 metrov; 67,8 točke) prve serije.

Prevc je s tem tudi sklenil drugi trening, saj nato v drugi in tretji seriji ni skakal. "Kratko, sladko, ampak se mi dan odvija od 11. ure naprej. Od takrat naprej smo planirali, gledali, kako zapeljati, kaj je najbolj smiselno. Če bo ta skok v redu, smo rekli, da je to to. Nekako prave občutke sem ujel, so pa še rezerve. Na svežino grem jutri, najprej poskusni skok in od tam dalje. S temi občutki grem v jutrišnji dan. Da pridem na tekmo spočit, željan skokov," je Domen odgovoril slovenskim novinarjem v Predazzu na vprašanje, ali je bilo danes po tem enem odličnem skoku, ki je bil tudi najdaljši med vsemi v dnevu, kratko in sladko.

Timi Zajc je bil peti, 13. in 21. Foto: Reuters

Zajc je v drugo osvojil 13. mesto (130 metrov; 72,7 točke), Lanišek je bil 30. (134,5 metra; 66,1 točke). V drugo je bil v precej spremenljivih razmerah najboljši Japonec Nikaido s 132,5 metra (84,8 točke), drugo mesto je zasedel Bolgar Vladimir Zografski (129 metrov; 80,7 točke), tretji je bil zmagovalec s srednje skakalnice, Nemec Philipp Raimund (127,5 metra; 78,5 točke).

V zadnji seriji je nato najdaljšo daljavo postavil Avstrijec Hörl (132 metrov; 87,6 točke), drugi je bil Norvežan Kristoffer Eriksen Sundal (131,5 metra; 84,3 točke), tretji pa Japonec Rjoju Kobajaši (130 metrov; 81,2 točke). Za konec je Lanišek v težkih razmerah zasedel peto mesto (121 metrov; 76,7 točke), Zajc pa je zasedel 21. pozicijo (122 metrov; 67,0 točke).

Predazzo, skoki na veliki skakalnici, drugi uradni trening, moški (rezultati na povezavi) Tekmovalec (št.) Prva serija (metri, točke) Druga serija Tretja serija Domen Prevc (50) 1. mesto (138,5 m; 90,8) ni skakal ni skakal Anže Lanišek (47) 16. (121 m; 67,8) 30. (124,5 m; 66,1) 5. (121 m; 76,7) Timi Zajc (33) 5. (132 m; 75,5) 13. (130 m; 72,7) 21. (122 m; 67,0)

Na četrtkovem prvem treningu se je najbolje znašel najboljši skakalec zime Prevc, ki je s skokom, dolgim kar 143,5 metra, dobil tretjo trening serijo, medtem ko je bil v prvi in drugi seriji četrti oz. deseti. Lanišek je nihal med toplim (sedmo mesto v prvi seriji) in hladnim (24. mesto v drugi seriji), Zajc pa je bil nekoliko skromnejši. Prvi skok za trening je končal na 25. (65,3 točke/122 metrov), drugega na 40. (54,3 točke/118 metrov), tretji skok pa na 21. mestu (72,9 točke/129,5 metra).

Posamična tekma, kjer bo slovenski tabor odkrito lovil novo odličje, bo v soboto ob 18.45, v ponedeljek bodo fantje nastopili še na tekmi moških parov, medtem ko bodo dekleta odličja na posamični preizkušnji lovila v nedeljo.

Smučarski skoki, velika skakalnica, moški: Sobota, 14. februar

17.30 poskusna serija

18.45 posamična tekma Ponedeljek, 16. februar

18.00 poskusna serija

19.00 tekma moških parov

