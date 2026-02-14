Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
A. T. K., STA

Sobota,
14. 2. 2026,
14.45

zimske olimpijske igre Milano Cortina 2026 skeleton

Sobota, 14. 2. 2026, 14.45

Olimpijski podprvak je svoj uspeh posvetil prijatelju, ki je umrl za rakom

Olimpijski podprvak v skeletonu Axel Jungk je javno okrcal krovno zvezo za bob in skeleton IBSF, ki po njegovem mnenju skeleton obravnava in trži slabše kot bob.

Olimpijski podprvak v skeletonu Axel Jungk je javno okrcal krovno zvezo za bob in skeleton IBSF, ki po njegovem mnenju skeleton obravnava in trži slabše kot bob.

Dobitnik srebrne olimpijske medalje v skeletonu Axel Jungk je v nemški hiši v Cortini d'Ampezzo kritiziral krovno zvezo za bob in skeleton IBSF, ki po njegovem mnenju skeleton obravnava in trži slabše kot bob. "Vedno smo v senci boba, kar je žalostno, saj sta športa enako zanimiva," meni Nemec, ki kritizira tudi razpored tekem.

"V svetovnem pokalu imamo tekmovanja v skeletonu vsak petek ob 9. uri. Tekmovanja v bobu so lahko v soboto in nedeljo, v najboljšem času, zato ne moremo biti presenečeni, da ta šport postaja vedno bolj priljubljen," je na današnji novinarski konferenci po petkovi tekmi dejal Axel Jungk, ki upa na spremembo, vendar ne verjame, da se bo karkoli spremenilo.

Kot je poudaril, športniki glede nastalega položaja ne morejo storiti ničesar. "Upam, da se bo stanje v naslednjem letu izboljšalo, a tega ne pričakujem, saj se tudi v zadnjih desetih letih ni," je dejal 43-letnik.

Jungk ne krivi javnosti, da o skeletonu ne ve veliko. Tudi sam je bil namreč v podobnem položaju, ko je smučarske skoke zamenjal za skeleton, misleč, da bo tekmoval v hitrostnem drsanju na kratke proge. Mislil je, da gre za hitrostno drsanje, nato pa so mu pojasnili, da je skeleton šport, "ko se po ledeni stezi spuščaš z glavo naprej". "Zelo me je presenetilo, da kot zimski športnik tega športa nisem poznal," je dejal.

Srebrno olimpijsko medaljo je namenil svojemu dolgoletnemu prijatelju, ki je lani umrl za rakom.

