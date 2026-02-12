Zimska doživetja brez čakanja – stroške razdelite na obroke

Načrtujete smučarske počitnice z družino, kratek pobeg v tople kraje ali večji nakup opreme? Takšne želje pogosto spremljajo višji enkratni stroški, ki jih ni vedno mogoče v celoti pokriti iz prihrankov.

Foto: Delavska hranilnica

Ugoden osebni kredit Delavske hranilnice je zato odlična rešitev za vse, ki želijo stroške razdeliti v mesečne obroke in ohraniti pregled nad proračunom.

OSEBNI KREDIT ALI LIMIT?

Izbira ustreznega vira financiranja je pomembna. Ko gre za večje zneske, je osebni kredit najpogosteje najbolj premišljena rešitev. Omogoča vnaprej določen mesečni obrok, izbrano ročnost in znan skupni strošek, zato že ob sklenitvi natančno vemo, kakšna bo naša obveznost. Limit pa ostaja zelo priročen za sprotne izdatke in situacije, ko potrebujemo hiter dostop do sredstev, saj ponuja dodatno fleksibilnost v vsakdanjih finančnih odločitvah. Zato je za večje nakupe osebni kredit praviloma boljša izbira, še posebej s fiksno obrestno mero.

Ugoden osebni kredit s fiksno obrestno mero

Pri večjih izdatkih je dobro vedeti, koliko boste plačevali vsak mesec in kako dolgo. Fiksna obrestna mera pomeni, da je obrok nespremenjen v celotnem obdobju odplačevanja, tudi če se spremenijo razmere na trgu.

V Delavski hranilnici lahko sklenete nenamenski osebni kredit s fiksno obrestno mero za financiranje zimskih doživetij, potovanj ali drugih večjih nakupov.

Posebna ugodnost : do 31. marca 2026 ob odprtju paketnega računa Napredni ali Brezskrbni prejmete znižano obrestno mero



Nove stranke pa pridobijo še dodatno ugodnost: šestmesečno brezplačno vodenje paketa, ki vključuje vodenje računa, kreditno kartico ter uporabo mobilne in spletne banke.

PREVERITE MESEČNI OBROK Z INFORMATIVNIM IZRAČUNOM

Pred odločitvijo je priporočljivo opraviti informativni izračun in preveriti več scenarijev. Tako lahko hitro vidite, kako se mesečni obrok spreminja glede na ročnost, in izberete možnost, ki je najbolj usklajena z vašim proračunom. Tudi znesek v višini nekaj tisoč evrov je mogoče razporediti v obroke, ki so primerljivi z mesečnim stroškom kave z rogljičkom ali drugega manjšega izdatka.

Primer informativnega izračuna osebnega kredita v Delavski hranilnici (fiksna OM):

Znesek 5.000 € Rok odplačevanja 36 mesecev Mesečna obveznost 152,42 € Obrestna mera 4,40 %* Efektivna obrestna mera 8,60 % Skupni znesek za plačilo 5.644,10 €

* Oglaševana obrestna mera velja ob predpostavki, da stranka sklene življenjsko zavarovanje ali zavarovanje za primer brezposelnosti, začasne nezmožnosti za delo oziroma nezgodne smrti ali trajne invalidnosti (zavarovanje BNI) pri hranilnici. V primeru, da se stranka ne odloči za sklenitev življenjskega zavarovanja oz. zavarovanja BNI, je obrestna mera lahko višja. Ne upošteva posebne ugodnosti ob odprtju Paketa Brezskrbni ali Napredni, ki velja do 31. marca 2026.

Kredit do 30 tisoč evrov lahko stranke Delavske hranilnice sklenejo povsem digitalno prek spletne ali mobilne banke brez obiska poslovalnice. Postopek je hiter, pregleden in varen.

Foto: Delavska hranilnica "V Delavski hranilnici razumemo, da kredit ni cilj, ampak le sredstvo. Zato digitalne poti razvijamo z mislijo na uporabnike, da lahko kredit uredijo takrat, ko imajo čas, od doma ali na poti, in z jasnim pregledom nad pogoji. Naš cilj je, da je postopek čim manj zapleten, odločitev pa čim bolj premišljena in seveda varna," je povedal Miha Gracar, direktor Sektorja za digitalno poslovanje v Delavski hranilnici.



VARČEVANJE ALI OSEBNI KREDIT ZA FINANCIRANJE DOŽIVETIJ?

Pogosto se odpira vprašanje, ali je bolje počakati in varčevati, ali pa si doživetje privoščiti zdaj in si strošek razporediti čez čas. Varčevanje ostaja dobra izbira, kadar cilj ni časovno občutljiv. Pri sezonskih priložnostih, kot so zimske počitnice, ugodne letalske karte ali večji športni dogodki, pa je bolj praktično najeti kredit.

Pri odločanju si pomagajte s preprostimi smernicami:

Izberite financiranje z jasnimi pogoji. Osebni kredit s fiksnimi mesečnimi obroki omogoča dober pregled nad stroški.

Osebni kredit s fiksnimi mesečnimi obroki omogoča dober pregled nad stroški. Najprej preverite, kaj zmore vaš proračun. Obrok naj bo takšen, da vam po plačilu ostane dovolj za redne življenjske stroške in manjšo rezervo.

Obrok naj bo takšen, da vam po plačilu ostane dovolj za redne življenjske stroške in manjšo rezervo. Pri primerjavi ponudb glejte širšo sliko. Poleg obrestne mere preverite tudi efektivno obrestno mero, morebitne stroške odobritve in možnosti predčasnega poplačila.

Poleg obrestne mere preverite tudi efektivno obrestno mero, morebitne stroške odobritve in možnosti predčasnega poplačila. Kredit naj dopolnjuje prihranke. Če je mogoče, del stroškov pokrijte z lastnimi sredstvi, preostanek razporedite s kreditom.

Če je mogoče, del stroškov pokrijte z lastnimi sredstvi, preostanek razporedite s kreditom. Uporabite digitalne izračune. Spletni in mobilni izračuni vam omogočajo, da hitro preverite različne scenarije.

Foto: Delavska hranilnica

KAKO DO OSEBNEGA KREDITA HITRO IN PREPROSTO?

Osebni kredit ni namenjen le oddihu. Uporabite ga lahko tudi za opremljanje doma, nakup avtomobila ali druge naložbe.

Opravite informativni izračun za osebni kredit na spletu ali se oglasite v eni izmed 33 poslovalnic DH. Oddajte vlogo ter preglejte pogoje in ponudbo. Za oddajo vloge potrebujete veljavni osebni dokument, davčno številko ter dokazila o zaposlitvi in prihodkih. Seznam potrebnih dokumentov se razlikuje glede na dolžino in vrsto vašega sodelovanja z banko, zato ga pred oddajo vloge preverite na spletu. Podpišite pogodbo v poslovalnici ali digitalno v primeru, da kredit sklepate v mobilni banki. Po odobritvi so sredstva nakazana na vaš račun.

Naročnik oglasnega sporočila je Delavska hranilnica.