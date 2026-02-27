Finec Ilkka Herola je zmagovalec zgodovinske prve tekme nordijskih kombinatorcev, na kateri so skakalni del opravili na letalnici. Na Kulmu je Finec po skakalnem delu zasedal tretje mesto, nato pa v teku v tako imenovanem kompaktnem formatu z vnaprej določenimi zaostanki v tesnem zaključku premagal Avstrijca Johannesa Lamparterja.

Vodilni v skupnem seštevku Lamparter je bil sijajen na domači letalnici na Kulmu, potem ko je dopoldne poletel kar 236,5 m, a pri tem podrsal po snežni površini. Kljub temu je bil boljši od tekmecev in si v kompaktnem formatu priskakal šest sekund naskoka pred Francozom Marcom Heinisom in 12 pred Herolo.

Toda Herola je hitro nadoknadil razliko, ob koncu tekaške preizkušnje na 7,5 km pa za vsega desetinko za drugo zmago v karieri ugnal domačega favorita Lamparterja. Tretje mesto je z zaostankom 16,2 sekunde zasedel Nemec Johannes Rydzek, ki je za vsega desetinko sekunde ugnal Norvežana Einarja Luraasa Oftebroja.

Fis je za premierno tekmo s smučarskimi poleti določila, da lahko na njej nastopi le 30 najboljših v sezoni v skakalnem delu. Foto: Reuters

Peti je bil trikratni olimpijski prvak iz Predazza Jens Luraas Oftebro, ki je po skakalnem delu zasedal 12. mesto, preizkušnjo pa je začel z 42 sekundami zaostanka.

V skupnem seštevku ima Lamparter po novem 173 točk naskoka pred mlajšim od bratov Oftebro, Jensom Luraasom. Tretji je drugi od Oftebrojev, Einar Lurras, ki zaostaja 302 točki.

Slovencev ni bilo na startu, potem ko je Mednarodna smučarska in deskarska zveza Fis za zgodovinsko tekmo s smučarskimi poleti določila, da lahko na njej nastopi le 30 najboljših v sezoni v skakalnem delu. Tako so Vid Vrhovnik, Gašper Brecl in Matic Garbajs ostali brez nastopa.

Najboljša trojica zgodovinske tekme. Foto: Reuters

Sezona nordijskih kombinatorcev se bo nadaljevala naslednji konec tedna v finskem Lahtiju. Tam bodo nastopile tudi ženske, ki so ta konec tedna proste. Sezona se bo končala sredi marca v Oslu.