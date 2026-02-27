Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
STA

Petek,
27. 2. 2026,
17.23

Osveženo pred

1 ura, 13 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,03

Natisni članek

Natisni članek
Johannes Lamparter Ilkka Herola nordijska kombinacija

Petek, 27. 2. 2026, 17.23

1 ura, 13 minut

Nordijska kombinacija, Kulm (m)

Ilkka Herola v tesnem zaključku zmagovalec zgodovinske tekme

Avtor:
STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,03
Ilkka Herola | Ilkka Herola je v zaključku ugnal Johannesa Lamparterja in se veselil zgodovinske tekme nordijskih kombinatorcev, ki so skakalni del prvič opravili na letalnici. | Foto Reuters

Ilkka Herola je v zaključku ugnal Johannesa Lamparterja in se veselil zgodovinske tekme nordijskih kombinatorcev, ki so skakalni del prvič opravili na letalnici.

Foto: Reuters

Finec Ilkka Herola je zmagovalec zgodovinske prve tekme nordijskih kombinatorcev, na kateri so skakalni del opravili na letalnici. Na Kulmu je Finec po skakalnem delu zasedal tretje mesto, nato pa v teku v tako imenovanem kompaktnem formatu z vnaprej določenimi zaostanki v tesnem zaključku premagal Avstrijca Johannesa Lamparterja.

Vodilni v skupnem seštevku Lamparter je bil sijajen na domači letalnici na Kulmu, potem ko je dopoldne poletel kar 236,5 m, a pri tem podrsal po snežni površini. Kljub temu je bil boljši od tekmecev in si v kompaktnem formatu priskakal šest sekund naskoka pred Francozom Marcom Heinisom in 12 pred Herolo.

Toda Herola je hitro nadoknadil razliko, ob koncu tekaške preizkušnje na 7,5 km pa za vsega desetinko za drugo zmago v karieri ugnal domačega favorita Lamparterja. Tretje mesto je z zaostankom 16,2 sekunde zasedel Nemec Johannes Rydzek, ki je za vsega desetinko sekunde ugnal Norvežana Einarja Luraasa Oftebroja.

Fis je za premierno tekmo s smučarskimi poleti določila, da lahko na njej nastopi le 30 najboljših v sezoni v skakalnem delu. | Foto: Reuters Fis je za premierno tekmo s smučarskimi poleti določila, da lahko na njej nastopi le 30 najboljših v sezoni v skakalnem delu. Foto: Reuters

Peti je bil trikratni olimpijski prvak iz Predazza Jens Luraas Oftebro, ki je po skakalnem delu zasedal 12. mesto, preizkušnjo pa je začel z 42 sekundami zaostanka.

V skupnem seštevku ima Lamparter po novem 173 točk naskoka pred mlajšim od bratov Oftebro, Jensom Luraasom. Tretji je drugi od Oftebrojev, Einar Lurras, ki zaostaja 302 točki.

Slovencev ni bilo na startu, potem ko je Mednarodna smučarska in deskarska zveza Fis za zgodovinsko tekmo s smučarskimi poleti določila, da lahko na njej nastopi le 30 najboljših v sezoni v skakalnem delu. Tako so Vid Vrhovnik, Gašper Brecl in Matic Garbajs ostali brez nastopa.

Najboljša trojica zgodovinske tekme. | Foto: Reuters Najboljša trojica zgodovinske tekme. Foto: Reuters

Sezona nordijskih kombinatorcev se bo nadaljevala naslednji konec tedna v finskem Lahtiju. Tam bodo nastopile tudi ženske, ki so ta konec tedna proste. Sezona se bo končala sredi marca v Oslu.

loomis
Sportal Američan se je za las izognil drami na olimpijski skakalnici #video
Johannes Lamparter Ilkka Herola nordijska kombinacija
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Vrhunska ponudba

Vrhunska ponudba

Odkrijte izbrane televizorje, pametne ure, opremo za fitnes in druge top izdelke v naši E-trgovini. Kupujte brez skrbi – do 24 obrokov brez obresti in z brezplačno dostavo.
Enotna cena paketov Naj

Enotna cena paketov Naj

Izberite paket Naj po svoji meri – zdaj vsi s hitrostjo do 1 Gbit/s.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.