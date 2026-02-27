Kolesarska legenda nagovarja slovenskega šampiona: Roglič naj začne razmišljati o Touru #video

Po razočaranju Remca Evenepoela na dirki po Združenih arabskih emiratih, kjer je skupno zasedel šele deseto mesto in znova pokazal ranljivost na daljših vzponih, se v kolesarskem svetu vse glasneje pojavljajo namigi, da bi moral o nastopu na Dirki po Franciji razmisliti tudi Primož Roglič. Belgijec naj bi si sicer na letošnjem Touru kapetansko vlogo v ekipi Red Bull – BORA – hansgrohe delil s Florianom Lipowitzem, medtem ko Roglič v osnovnem načrtu francoske pentlje nima, saj naj bi bil njegov glavni cilj lov na rekordno peto skupno zmago na Dirki po Španiji.

Nekdanji kolesar in danes priljubljeni analitik Chris Horner je na svojem kanalu na YouTubu podrobno analiziral dogajanje na novem vzponu Jebel Mobrah v tretji etapi UAE Toura.

Ob tem je zavrnil razlago, da je do takrat vodilni Remco Evenepoel preprosto pretiraval z napadom. Po njegovem mnenju ne gre za taktično napako, temveč za vzorec, ki smo ga videli že lani. Spomnil je na sezono 2025, ko je Evenepoel blestel na Brabantski puščici, nato pa na zahtevnejših klasikah, kot sta Valonska puščica in spomenik Liège–Bastogne–Liège, večkrat povsem popustil.

Horner je prepričan, da tretja etapa UAE Toura za Evenepoela in njegovo ekipo predstavlja resno opozorilo. Na daljših in bolj enakomernih vzponih so se znova pokazale njegove slabosti, kar se je potrdilo tudi na koncu dirke, ko je izgubil stik z najboljšimi, medtem ko je sotekmovalec Tadeja Pogačarja Isaac Del Toro z napadom prevzel vodstvo in si priboril tudi skupno zmago na dirki.

V kakšni formi je pravzaprav Evenepoel, ki je sezono začel s serijo zmag na manjših dirkah v Španiji, bo pokazala že Dirka po Kataloniji konec marca. Kolesarje tam čakajo ne samo zahtevne gorske etape, ampak tudi močna konkurenca. Nastop je napovedal tudi Jonas Vingegaard, ki bo sezono odprl za dan žena na dirki Pariz–Nica.

Horner meni, da bi morala nemška ekipa Evenepoelove predstave vzeti pod drobnogled in počasi začeti razmišljati o spremembi načrtov za grand toure. "Primož Roglič bi moral začeti razmišljati o nastopu na Tour de Franceu, o tem pa bi morali razmišljati tudi športni direktorji ekipe Red Bull – BORA – hansgrohe," je bil jasen nekdanji zmagovalec Dirke po Španiji.

Roglič, ki je trenutno na višinskih pripravah na Tenerifu, bo sezono odprl 9. marca na etapni dirki od Tirenskega do Jadranskega morja, Tadej Pogačar pa dva dni prej na enodnevni klasiki z makadamskimi odseki Strade Bianche.

